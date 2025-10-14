Marcelo “inclinado” para marcar as eleições presidenciais a 18 de janeiro

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta terça-feira que está “inclinado” a marcar as eleições presidenciais para o dia 18 de janeiro.

“Tenho uma data em mente para a qual me inclino tendencialmente que é dia 18 de janeiro e se assim for terei que marcar as eleições até 18 de novembro“, disse Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas em Sesimbra.

O mês passado, o presidente da República já tinha dito que estava “bastante propenso” para marcar as presidenciais para 18 de janeiro, em vez de 25 de janeiro, data que chegou a indicar como provável no início deste ano.

Henrique Gouveia e Melo continua a liderar as intenções de voto para as eleições presidenciais, com cerca de seis pontos de vantagem face a Luís Marques Mendes. A sondagem da Pitagórica para o JN, TSF, TVI e CNN revela que o almirante tem praticamente assegurada a passagem a uma segunda volta, mas tal como a sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã, aponta para uma perda paulatina de terreno face aos seus adversários.

Henrique Gouveia e Melo reúne 26,9% das intenções de voto (na sondagem da Intercampus eram 21,6%), e Luís Marques Mendes 20,3% (19,7%, na sondagem de terça-feira). No entanto, o antigo comentador da Sic está em empate técnico com António José Seguro que surge com 18,4% das intenções de voto.

Em quarto lugar surge André Ventura (13,9%), seguido de João Cotrim de Figueiredo (9,1%). Rui Tavares reúne 2,9% das intenções de voto, António Filipe 2,5% e Catarina Martins 1,9%. A sondagem dá conta que 17,3% dos eleitores estão indecisos.

(Notícia atualizada com mais informação)