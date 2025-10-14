Pessoas +M

Nuno Mendonça lidera comunicação e iniciativas estratégicas da SIVA|PHS

 + M,

Nos últimos cinco anos diretor-geral da Audi Portugal, o profissional vai liderar a área da comunicação e iniciativas estratégicas, uma função que foi agora criada.

Nuno Mendonça, diretor-geral da Audi Portugal, vai assumir a direção de Comunicação Institucional e às Iniciativas Estratégicas da SIVA|PHS, uma nova área na empresa. O profissional assume as novas funções em janeiro de 2026.

A criação desta nova área, diz o grupo, “reforça o compromisso com uma comunicação integrada e alinhada com os objetivos estratégicos para 2030”.

“Acredito que os mais de 25 anos de experiência no setor automóvel poderão contribuir para que a empresa, e as marcas que representamos, possam alcançar os ambiciosos objetivos estratégicos que temos para 2030. Estou entusiasmado com os desafios que se avizinham e confiante de que tudo o que construí até aqui será a base para continuar a fazer a diferença. Gosto de novos desafios e sinto a energia para continuar a crescer como profissional“, comenta Nuno Mendonça, citado em comunicado.

Diretor-geral da Audi Portugal desde dezembro de 2020, Nuno Mendonça passou as duas décadas anteriores na Mercedes-Benz Portigal, onde liderou as áreas de marketing e vendas. “Com cinco anos de experiência na Audi e um percurso anterior na Mercedes-Benz, Nuno Mendonça traz consigo uma sólida experiência no setor automóvel, uma visão estratégica e um profundo conhecimento da organização, qualidades essenciais para fortalecer a ligação entre a comunicação interna e externa, os stakeholders e a visão do grupo para o futuro“, descreve a SIVA|PHS.

A comunicação do grupo, recorde-se, foi assumida interinamente por Cristina Rôla, diretora de marketing das marcas Seat e Cupra, em junho. A profissional, que vai assegurar a transição até janeiro, foi nomeada na sequência da saída de Teresa Lameiras, que deixou a direção de comunicação e marca do grupo.

 

