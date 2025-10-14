Presidente da Fed continua preocupado com o emprego nos EUA

O presidente da Reserva Federal (Fed) dos EUA disse esta terça-feira que uma forte desaceleração nas contratações representa um risco crescente para a economia, um sinal de que a Fed poderá cortar os juros mais duas vezes este ano.

Powell afirmou, num evento organizado pela Associação Americana de Economistas Empresariais, que, apesar da paralisação do Governo ter suspendido os dados económicos oficiais, “as perspetivas para o emprego e a inflação não parecem ter mudado muito desde a reunião de setembro”, quando a Fed reduziu a taxa de juro pela primeira vez este ano.

As autoridades da Fed presentes naquela reunião também previram que o banco central reduziria a taxa mais duas vezes este ano, nas reuniões de outubro e dezembro, e uma vez em 2026. “Os riscos para o mercado de trabalho parecem ter aumentado”, reiterou Powell.

Ao mesmo tempo, o presidente da Fed considerou que a inflação permaneceu em grande parte confinada aos bens, o que atribuiu às tarifas implementadas pelo Governo dos EUA, acrescentando que as expectativas em relação à inflação futura não se tinham desviado — uma situação que alarmaria a Fed.