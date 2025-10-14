Procurador-geral da República nega divergências com procuradores do caso Spinumviva

O procurador-geral da República esclareceu que não existem divergências com os magistrados do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) no caso Spinumviva, que envolve o primeiro-ministro, e adiantou que a análise de documentos continua.

“Não há qualquer diferendo entre nós e, portanto, estamos determinados em acabar essa averiguação preventiva”, disse Amadeu Guerra à saída da conferência “Cibercrime em Foco – Tendências e Prevenção na Era Digital”, que decorre hoje na sede da Polícia Judiciária, em Lisboa.

Neste momento, acrescentou o procurador-geral da República, os magistrados responsáveis pela averiguação preventiva estão “a analisar a documentação que existe”, garantindo que querem terminar este trabalho “o mais rapidamente possível”.

O diretor do DCIAP, Rui Cardoso, acrescentou ainda, também à saída da conferência, que ” tem havido uma comunicação constante entre os magistrados que têm o processo”, apontando “sintonia total” no trabalho que tem sido feito. “Estamos nesta altura a analisar documentação entretanto recebida de diversas entidades”, acrescentou.

Estas declarações – quer do procurador-geral, quer do diretor do DCIAP – surgem na sequência da notícia dada na semana passada pela CNN/TVI de que os procuradores responsáveis pela averiguação preventiva sobre a Spinumviva consideram que deve ser aberto um inquérito-crime ao primeiro-ministro, que será decidido pelo procurador-geral da República.

Entretanto, a PGR esclareceu que a averiguação preventiva relacionada com a empresa Spinumviva está em curso e o Ministério Público aguarda ainda documentação, pelo que a averiguação continua.