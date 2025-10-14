Política

Rangel vai ser ouvido no parlamento sobre passagem de aviões com destino a Israel

  • Lusa
  • 19:06

O requerimento dos socialistas foi aprovado esta terça-feira pela comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas com os votos favoráveis do PS, PSD e IL.

O chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel, vai ser ouvido no parlamento, a pedido do PS, sobre a passagem, pela base das Lajes, nos Açores, de caças F-35 norte-americanos com destino a Israel.

O requerimento dos socialistas foi aprovado esta terça-feira pela comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas com os votos favoráveis do PS, PSD e Iniciativa Liberal e mereceu o voto contra do Chega.

Bloco de Esquerda e PCP – que não têm assento permanente na segunda comissão – também apresentaram requerimentos com o mesmo objetivo, mas que não foram votados por não terem comparecido deputados dessas bancadas na reunião de hoje.

Falha no caso das Lajes “não tem nada a ver com a Defesa”

Fátima Castro,

Nuno Melo afirma que “erro processual” nas Lajes "não tem nada a ver com a Defesa" e rejeita pronunciar-se sobre o assunto.

1