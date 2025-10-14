WARC revê em alta investimento publicitário à boleia do digital

A projeção da WARC indica que o investimento publicitário em redes sociais aumente 14,9%, para um total de 306,4 mil milhões, o que equivale a mais de um quarto do total de investimento publicitário.

Um ‘boom‘ no investimento no digital e em redes sociais levou a que a WARC revisse em alta as suas previsões em relação ao investimento publicitário global deste ano. Antecipa agora um crescimento de 7,4% para 1,17 biliões de dólares, o que traduz um aumento de 1,2 pontos percentuais em relação à sua anterior previsão, feita em junho.

Este novo impulso deve-se em larga medida às plataformas digitais, que serão responsáveis por nove em cada dez dólares deste crescimento adicional do mercado agora perspetivado pela WARC. As redes sociais representam 40,6% deste crescimento de mercado, enquanto a pesquisa (search) e o retail media respondem por 22,2% e 21,5% do crescimento, respetivamente.

A projeção da WARC aponta que, no total, o investimento com anúncios em redes sociais aumente 14,9% este ano, para um total de 306,4 mil milhões, o que equivale a mais de um quarto (26,2%) do total de investimento publicitário em 2025. A Meta, dona do Facebook e Instagram, deve crescer 14,8%, o que significa que recolhe 60% de todo o investimento feito em redes sociais a nível global.

No segundo trimestre, e comparando com o ano passado, o investimento publicitário em redes sociais aumentou 20,2%, bem acima das projeções anteriores de crescimento de 12,4%, o que representa 4,9 mil milhões de dólares adicionais.

Na verdade, a Meta, a Alphabet (dona da Google) e a Amazon — ou seja, apenas três empresas — devem responder por mais de metade (55,8%) do investimento publicitário feito este ano a nível global (excluindo a China).

“Apesar dos ventos contrários da economia, incluindo a interrupção do comércio global e a redução do poder de compra dos consumidores, as marcas estão a duplicar a aposta na Meta, Alphabet e Amazon, enquanto players emergentes como o TikTok estão a crescer rapidamente, embora partindo de bases menores”, diz James McDonald, director of data, intelligence & forecasting da WARC.

“O valor do mercado global deve quase duplicar desde a pandemia, sublinhando a resiliência da publicidade num clima económico mais difícil”, acrescenta.

Já o retail media deve crescer 13,7% em 2025, atingindo 175 mil milhões em matéria de investimento. No entanto, o seu crescimento deve desacelerar, apresentando uma taxa média de crescimento de 12,6% nos próximos anos. Em sentindo contrário, os canais de media tradicionais, como jornais, televisão e rádio, continuam em declínio.