5 coisas que vão marcar o dia

Há mais empresas a abrir ou a falir na União Europeia?

O Eurostat vai lançar dados dos registos comerciais e falências na União Europeia relativos a agosto deste ano. O órgão estatístico europeu vai ainda divulgar dados relativos ao comércio internacional de mercadorias de agosto, importantes num contexto de perturbações tarifárias.

Banco de Portugal apresenta conjunto de dados e estatísticas

O Banco de Portugal apresenta esta quinta-feira dados referentes às carteiras de títulos (agosto), bem como às emissões de títulos (setembro). Além disso, o Banco de Portugal vai lançar a Revista de Estudos Económicos, revista com periodicidade trimestral que reúne artigos de economistas do BdP ou em coautoria com investigadores externos.

Conferência sobre o Orçamento do Estado para 2026

Organizada pela Católica Tax e pela KPMG Portugal para a apresentação e análise política, económica e técnica das linhas que definem o Orçamento do Estado para 2026, a conferência conta com a presença de Cláudia Reis Duarte, secretária de Estado dos Assuntos Fiscais.

Setor do calçado apresenta resultados do projeto BioShoes4All

Estruturado em cinco eixos estratégicos (biomateriais, calçado ecológico, economia circular, tecnologias avançadas de produção, capacitação e promoção), o projeto BioShoes4All, cujos principais resultados são hoje anunciados, pretendeu consolidar uma base produtiva nacional resiliente e competitiva, com foco na inovação, sustentabilidade, diferenciação e resposta rápida ao mercado internacional, e envolveu mais de 70 parceiros ao longo de três anos.

Marcelo divulga decisão sobre a lei de estrangeiros

O Presidente da República anuncia hoje qual a sua decisão sobre a lei de estrangeiros, dia em que termina o prazo para o eventual envio para o Tribunal Constitucional. Marcelo Rebelo de Sousa já deu mesmo a entender que é isso que fará. “Tenho na minha cabeça qual é a decisão, mas no dia 16 divulgo a decisão sobre a matéria. Garanto que não passarei do dia 16, vou cumprir esse prazo, o que também já permite compreender qual é a minha inclinação”, afirmou. O pacote anti-imigração foi aprovado pela Assembleia da República em 30 de setembro pelos partidos da direita.