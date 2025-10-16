“80% do trabalho dos contabilistas pode ser totalmente automatizado”, diz chairman da Moneris

A função de contabilista está em mudança, com o papel a ser substituído pelo digital. Mas para aprenderem e adaptarem-se às novas tecnologias, estes profissionais precisam de tempo, numa altura em que estão “assoberbados em trabalho”, refere Carlos Oliveira, chairman da Moneris, apontando que a maioria das suas tarefas pode ser hoje automatizada.

“80% do trabalho dos contabilistas pede para ser totalmente automatizado”, afirmou o responsável do grupo nacional de serviços de contabilidade e apoio à gestão durante a Cegid Accounting Summit de 2025, num painel focado no futuro da contabilidade e fiscalidade, bem como no papel estratégico que estes profissionais podem ter.

Será esta automatização que vai permitir libertar os contabilistas de tarefas rotineiras e terem um papel mais estratégico junto das empresas, apoiando a gestão na tomada de decisões. “A prazo, terão tempo para serem consultores e aprenderem”, nomeadamente sobre as novas tecnologias. “Hoje, o contabilista tem falta de tempo”, referiu.

“O posicionamento dos contabilistas está a mudar”, disse, por outro lado, Carla Matos, diretora financeira da Cegid em Portugal e África no mesmo evento online, notando que, “ao adotarem estas práticas mais inovadoras, vão libertar-se de algumas tarefas e conseguir ter um posicionamento mais de consultor, de estar ao lado da gestão”.

Uma mudança que vai acabar por ajudar também as próprias empresas. “O contabilista tem a grande vantagem de ser o detentor de toda a informação. Depois como é que a usa, como é que a trabalha para apresentar à gestão, é aí que a diferenciação pode acontecer e está a acontecer”, acrescentou.

Os jovens que saem hoje das faculdades já têm esta componente digital, mas os especialistas defendem que é preciso que a Academia aposte mais na vertente prática. “Tive algum contacto com alunos que estagiaram comigo. Em termos de tecnologia, dominam facilmente e adaptam-se à modernização de um gabinete de contabilidade”, disse José Pires, contabilista certificado e diretor de operações da Riolgest, um dos primeiros escritórios de contabilidade 100% digital.

Mas “devia haver um outro trabalho ligado à prática. Continua tudo muito académico e a não haver uma ligação à parta prática“, salientou o responsável. Uma posição apoiada por Carla Matos, da Cegid, considerando que o “modelo continua a ser clássico e normativo”.