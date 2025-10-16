Aveiro adjudica projeto de execução do loteamento da antiga Lota

A Câmara de Aveiro adjudicou esta quinta-feira, na sua última reunião privada do mandato 2021/2025, o projeto de execução do loteamento da antiga Lota de Aveiro por 730 mil euros.

Segundo uma nota camarária, a elaboração do projeto de execução do Loteamento do “Parque das Marinhas — Aveiro”, foi adjudicado pelo valor total de 730.976 euros.

“O projeto abrange todos os trabalhos de arquitetura e especialidades necessários ao desenvolvimento do loteamento, que terá a condição formal de Loteamento Municipal”, refere a mesma nota.

A autarquia fica responsável pela execução da prospeção geológica e geotécnica, cujo relatório será entregue à equipa projetista.

A adjudicação decorre do Concurso de Ideias denominado “Estudo Urbanístico da Zona da Antiga Lota de Aveiro — Living Places Lab”, lançado pela autarquia e cujo resultado foi anunciado em março de 2023.

O projeto apresentado pelos vencedores, designado “Parque Urbano das Marinhas”, prevê a requalificação e valorização da zona da antiga Lota de Aveiro, com a criação de um espaço urbano multifuncional que integra habitação, hotel, comércio, restauração, áreas para associações náuticas, um centro de interpretação ambiental, parque verde e ancoradouro.

“Com esta adjudicação, a Câmara avança com a transformação da antiga Lota de Aveiro num novo polo urbano e ambiental, reforçando a estratégia municipal de requalificação da frente lagunar, cuidando devidamente da sustentabilidade ambiental e da integração da cidade com a ria”, conclui a nota.

A reconversão dos terrenos da antiga lota, que pertenciam à Administração do Porto de Aveiro, era uma das apostas do executivo municipal liderado por Ribau Esteves, que está a terminar o terceiro mandato seguido em Aveiro.

Em abril de 2024, a autarquia assumiu finalmente a posse desta área com cerca de 11 hectares, considerada “uma das pérolas mais preciosas” da cidade, na sequência de um acordo de mutação dominial celebrado entre a administração central e a autarquia.

A título de contrapartida o município comprometeu-se a pagar 6,7 milhões de euros de forma faseada, no máximo até 2033, correspondente a 30% da venda dos lotes, em hasta pública, até perfazer a totalidade do valor.