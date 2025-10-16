Braga investe 1,5 milhões de euros na primeira fase do parque das Sete Fontes, monumento nacional

A Câmara de Braga vai investir 1,5 milhões de euros na primeira fase do parque verde das Sete Fontes, monumento nacional, e que, nota, “integra um dos mais notáveis sistemas hidráulicos do século XVIII”. Considerado “um dos projetos paisagísticos e ambientais mais emblemáticos da cidade” pela autarquia, esta obra terá um custo global de quatro milhões de euros e vai abranger um total de 30 hectares.

“Em breve estaremos em condições de lançar o concurso público para a realização desta primeira fase do parque, que se encontra na fase final de obtenção dos parceiros externos necessários à sua viabilização”, avançou esta quinta-feira o ainda presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, durante a cerimónia de apresentação da empreitada.

A primeira etapa da empreitada vai desenvolver-se numa área de 8,6 hectares e “representa um avanço fundamental na criação de um parque ecológico e cultural em torno do monumento nacional das Sete Fontes“, detalha Ricardo Rio, que deixa o município por limitação de mandatos, sendo substituído pelo seu vereador do Urbanismo, João Rodrigues.

Esta intervenção, que será levada a cabo pelo novo Executivo, visa dotar o espaço de melhores condições de acesso, conforto e segurança, reforçando a atratividade. “Nesta fase, não estamos a falar de intervenções de fundo, mas sim, de ações de enquadramento, que garantam a fruição, a circulação e a segurança dos visitantes, preservando o monumento e tornando este espaço ainda mais atrativo”, detalhou.

Ricardo Rio divulgou ainda que “o município já é detentor de cerca de 17 hectares”, “um marco decisivo na concretização de um dos projetos paisagísticos e ambientais mais emblemáticos da cidade”. Mais 2,5 hectares estão igualmente em vias de passar para o domínio municipal, revelou.

“Dos 90 hectares que existem em toda a zona das Sete Fontes, 30 serão cativados para a área florestal, 30 serão urbanizados e 30 serão utilizados para este parque verde“, descreveu o social-democrata.

Por tudo isto, o autarca considera que estão reunidas “todas as condições” para a concretização daquele que será “um dos parques verdes da cidade”. Assinalou ainda o facto de, ao longo dos anos, a Câmara Municipal de Braga se pautar pela defesa, proteção e valorização deste património que classifica como “único” e que “integra um dos mais notáveis sistemas hidráulicos do século XVIII”.

Entre as medidas já adotadas constam a suspensão do Plano Diretor Municipal (PDM) em 2014, “a aplicação de medidas preventivas para travar construções lesivas e a anulação da Variante de Gualtar”, elencou.

Seguiu-se depois o desenvolvimento de um Plano de Urbanização sustentável e, mais recentemente, um acordo com o Hospital de Braga de modo a assegurar “uma integração harmoniosa entre o parque e este equipamento de saúde”.

Entretanto, o município já assegurou 18,6 hectares de terrenos, correspondentes a cerca de 70% da área necessária ao projeto global, resultado de negociações com proprietários e de uma estratégia de planeamento territorial de longo prazo.