Bruxelas quer lançar iniciativa europeia contra drones no primeiro trimestre de 2026

A Iniciativa para a Defesa Europeia contra Drones deverá ser lançada no primeiro trimestre de 2026 e estar totalmente operacional até ao fim de 2027. É pelo menos este o objetivo da Comissão Europeia, que apresentou esta quinta-feira a proposta aos Estados-membros, enquadrada num conjunto de quatro iniciativas para fortalecer a defesa europeia.

De acordo com a proposta remetida pelo executivo comunitário ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho da União Europeia, a iniciativa será concebida com “uma abordagem de 360º”, como um sistema multicamadas e tecnologicamente avançado, com capacidades interoperáveis ​​de combate a drones para deteção, rastreio e neutralização, bem como capacidades para atingir alvos terrestres, utilizando tecnologia para ataques de precisão.

O “muro de drones” para proteger a frente báltica sinalizado por Ursula von der Leyen no discurso do Estado da União dá assim lugar a uma iniciativa mais alargada, para a qual quer mobilizar todos os Estados-membros.

Deste modo, Bruxelas quer garantir uma “capacidade abrangente de defesa das fronteiras europeias com sistemas de vigilância multidomínio” e uma “coordenação operacional responsiva”, tudo em estreita cooperação com a NATO e em complementaridade com os planos regionais de defesa territorial.

Segundo a Comissão, o objetivo é ver a iniciativa aprovada pelo Conselho Europeu até ao final deste ano, de modo a permitir o seu lançamento no primeiro trimestre de 2026 e o seu total funcionamento até ao fim de 2027.

“Essas capacidades europeias anti-drones devem basear-se nas lições aprendidas com a Ucrânia sobre o valor fundamental da criação de ecossistemas inovadores de drones e anti-drones, ligando a Investigação & Desenvolvimento à produção e contando com uma capacidade de produção de escala e desenvolvimento tecnológico contínuo”, pode ler-se na proposta.

O executivo assinala ainda que a rede anti-drones será adaptável para fins civis e militares e de uso duplo, já que também poderá ajudar a responder a ameaças não relacionadas com a defesa ou outros perigos comuns a todas as fronteiras da UE, como a proteção de infraestruturas críticas ou o crime organizado transnacional.

Na mesma proposta, Bruxelas propõe também uma iniciativa para a Vigilância de Fronteira Oriental, que irá integrar os sistemas de defesa aérea e anti-drone com um conjunto de sistemas de defesa terrestre e segurança marítima nos Mares Báltico e Negro, bem como a segurança interna e gestão de fronteiras. A previsão é que também seja lançado nos primeiros três meses do próximo ano e que esteja funcional no fim de 2028.

Como o ECO explica aqui, a Comissão Europeia propôs esta quinta-feira aos Estados-membros um roteiro para preparar a Europa no setor da defesa, composto por quatro iniciativas “emblemáticas”, com metas e objetivos. Além das duas já referidas, estão previstos o Escudo Aéreo Europeu e o Escudo Espacial Europeu.

“Estas medidas reforçarão a capacidade da Europa para dissuadir e defender em terra, no ar, no mar, no ciberespaço e no espaço, contribuindo simultaneamente diretamente para os objetivos de capacidades da NATO”, considera.