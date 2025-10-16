Bruxelas quer reforçar defesa com sistema contra drones e escudo aéreo

A Comissão Europeia propôs esta quinta-feira aos Estados-membros um roteiro para preparar a Europa no setor da defesa, composto por quatro iniciativas “emblemáticas”, incluindo a iniciativa europeia contra drones e um escudo aéreo europeu. O plano prevê objetivos e marcos para efetivar os progressos previstos e apela a que os países formem coligações de capacidades.

“O Roteiro para a Defesa apresenta um plano claro com objetivos partilhados e marcos concretos no nosso caminho para 2030. Porque só o que é medido é feito“, defendeu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Deste modo, o plano propõe quatro iniciativas europeias, que o executivo comunitário denomina “emblemáticas”: a Iniciativa Europeia de Defesa contra Drones, a Vigilância do Flanco Oriental, o Escudo Aéreo Europeu e o Escudo Espacial Europeu. “Estas medidas reforçarão a capacidade da Europa para dissuadir e defender em terra, no ar, no mar, no ciberespaço e no espaço, contribuindo simultaneamente diretamente para os objetivos de capacidades da NATO”, considera.

A Comissão Europeia explica que, tal como solicitado pelo Conselho Europeu de junho, a proposta define “objetivos e marcos claros para colmatar as lacunas de capacidades, acelerar os investimentos na defesa em todos os Estados-membros e orientar os progressos da UE no sentido da plena prontidão em matéria de defesa até 2030“. E sublinha que “reforçar a defesa da Europa significa também manter-se firmemente ao lado da Ucrânia”.

Coligações de capacidades para colmatar falhas

O Roteiro apela aos Estados-membros para que concluam “a formação de coligações de capacidades em nove domínios fundamentais”, de modo a “colmatar lacunas críticas em matéria de capacidades através do desenvolvimento conjunto e da contratação pública”.

São estes a defesa aérea e antimísseis, facilitadores estratégicos, mobilidade militar, sistemas de artilharia, guerra cibernética, IA e eletrónica, mísseis e munições, drones e anti-drones, combate terrestre e marítimo.

Para construir uma base industrial de defesa da UE forte, resiliente e tecnologicamente inovadora, Bruxelas defende que “há que explorar todo o potencial da inovação no domínio da defesa, incluindo as soluções ucranianas”, argumentando que “a resiliência das cadeias de abastecimento da defesa deve ser assegurada, nomeadamente através da redução das dependências críticas em matérias-primas e outros fatores de produção críticos“.

A Comissão assinala que a proposta segue o Plano ReArm Europe/Readiness 2030 — que prevê um aumento do investimento público e privado na área da defesa –, destacando que o objetivo até 20230 é estabelecer “um verdadeiro mercado à escala da UE” com regras harmonizadas que permitam à indústria produzir à velocidade e volume necessários.

Estabelece ainda planos para a criação de um espaço de mobilidade militar à escala da UE até 2027, “com regras harmonizadas e uma rede de rotas terrestres, aéreas e marítimas para deslocar rapidamente tropas e equipamento em toda a Europa”, desenvolvido em coordenação com a NATO.