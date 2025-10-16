CMVM alerta para fraudes com imagem de personalidades públicas e entidades supervisionadas

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou esta quinta-feira para a utilização fraudulenta do nome e imagem de personalidades públicas e de instituições financeiras autorizadas, oferecendo serviços de intermediação financeira ou propondo oportunidades de investimento.

“Os contactos fraudulentos reportados são geralmente efetuados através de redes sociais, de contactos telefónicos, de mensagens da aplicação ‘WhatsApp’ ou de ‘email‘ e são estabelecidos com o pretexto de oferecer serviços de intermediação financeira ou propor oportunidades de investimento”, lê-se num comunicado divulgado no ‘site’ do regulador.

A quem receba um contacto deste tipo, a CMVM adverte que “não deve confiar automaticamente na veracidade dos mesmos”.

Segundo detalha, não devem ser efetuada qualquer ação solicitada nesse contacto, nomeadamente descarregar anexos, aceder a ‘links’ fornecidos, permitir acesso remoto ao telefone e/ou computador por meio de aplicações de partilha de dados (ecrã), fornecer credenciais de acesso a contas em instituições financeiras, transferir valores para a realização de supostos investimentos, pagamento de supostas comissões, seguros ou impostos ou transferir/reforçar o envio de valores para alegada recuperação de investimento anteriormente realizado.

“Esteja particularmente atento a domínios de ‘e-mail’ e números de telefone que podem ser muito parecidos com os legítimos/oficiais, mas que apresentam pequenas alterações. Confirme sempre esses domínios através dos contactos oficiais divulgados nos ‘websites’ institucionais das instituições financeiras”, enfatiza o regulador.

No caso de receção destas solicitações fraudulentas, a CMVM aconselha o contacto imediato através da Linha de Apoio ao Investidor 800 205 339 ou enviando uma mensagem para o ‘e-mail’ [email protected].

Contudo, alerta que este contacto “não substitui a necessidade de efetuar uma denúncia junto das autoridades competentes para a investigação e repressão de ilícitos criminais”.

A CMVM recorda que a utilização indevida e abusiva do nome e imagem de pessoas e de instituições financeiras autorizadas “constitui um ilícito criminal, pelo que todas as situações identificadas devem ser reportadas às autoridades judiciárias competentes”.

Para mais informações, os interessados podem consultar a nova área do Portal do Investidor dedicada à fraude, onde podem aprender a identificar um esquema fraudulento e o que fazer perante um contacto suspeito ou caso sejam vítimas de fraude.

A CMVM adverte ainda os potenciais investidores que, antes de contratualizarem qualquer produto de investimento, devem verificar se a entidade que os disponibiliza está autorizada a exercer atividade em Portugal, consultando a lista de intermediários financeiros autorizados a prestar serviços de investimento em Portugal.