Contagem de votos em Lisboa por finalizar. CDU quer vereador do Chega e PS sonha com freguesia do PSD

A contagem dos votos na freguesia lisboeta de São Domingos de Benfica decorreu ao longo de todo o dia de quinta-feira e várias irregularidades detetadas não afastam um pedido de impugnação que poderia resultar na repetição da eleição. Um processo habitualmente feito em cerca de três horas superou um dia de trabalho, apurou o ECO/Local Online.

Os representantes das candidaturas somaram reclamações junto da juíza presidente da Assembleia de apuramento geral, apurou o ECO/Local Online. Numa das mesas, com quase 1.000 eleitores participantes, do total de quase 19 mil votantes da freguesia, está em causa a integridade da própria ata.

A decisão de não contabilizar 61 votos feitos por antecipação na freguesia de São Domingos de Benfica está a pôr em causa a legitimidade de toda a votação naquela parte de Lisboa. A CDU, que perdeu para o Chega por 11 votos na Câmara (o que determinou ficar com apenas um vereador na autarquia), começou por questionar a existência de mais de 60 votos não contabilizados devido à falta do quadrado de voto na linha da candidatura do Chega em algumas dezenas de boletins entregues a quem votou antecipadamente.

Detetado o erro em alguns boletins de voto, a CNE decidiu que esses votos seriam descarregados (inseridos na lista de eleitores votantes), mas os envelopes não seriam abertos. Ao final da noite de domingo, a votação na cidade mostraria um resultado tão renhido entre Chega e CDU que aqueles 61 votos poderão ser determinantes para saber quem terá um segundo vereador até 2029 (para já, é o Chega).

Além de pôr em xeque a vitória de PSD/CDS/IL nesta Junta e a distribuição de lugares na equipa que gere a freguesia, uma eventual repetição das eleições decorrentes de um pedido de impugnação – ao ECO/Local Online, fonte próxima de uma das candidaturas não afasta que a decisão venha a ser tomada – também poderá significar alteração na distribuição de vereadores na Câmara.

Depois de já ter provocado um impasse na validação dos votos de quarta-feira, obrigando a estender os trabalhos para esta quinta-feira, a manutenção de posições contrárias entre as listas na análise dos boletins obrigou a estender os trabalhos da Assembleia de Apuramento Geral para a tarde. Contudo, nem assim se conseguiu chegar a bom porto, e não há certezas sobre o fim da contagem.

Os responsáveis das listas candidatas têm-se deparado com desconformidades, nomeadamente a ausência dos boletins de um dos eleitores que cumpriram o seu dever cívico em antecipação. Outros dos motivos de protesto que têm atrasado a validação dos votos de São Domingos de Benfica são a ata rasurada numa das 32 mesas e a anulação de boletins de voto por a cruz se encontrar fora do quadrado (embora se perceba sem dúvida qual o sentido de voto).

Um processo que habitualmente demora em torno de três horas já superou um dia inteiro. Agora, a juíza da Assembleia de apuramento geral aguarda informação da Câmara sobre um dos votos antecipados que terá recebido, mas que não está contabilizado.

Chega aguarda fecho dos resultados de Lisboa e recontagem de votos no concelho do Montijo

No domingo, o Chega ficou 11 votos à frente da CDU no total da cidade. Esta margem residual (0,01%) e a não contabilização dos votos dos cerca de 60 fregueses de São Domingos de Benfica que votaram antecipadamente, levaram os comunistas a levantar dúvidas sobre o processo eleitoral nesta freguesia. Ali, os eleitores deram uma vitória à CDU sobre o Chega por 433 votos.

A participação eleitoral em São Domingos de Benfica cifrou-se em 18.564 eleitores, num total de 29.824 recenseados. Caso a totalidade destes quase 30 mil eleitores sejam chamados de novo a votação, espera-se uma corrida eleitoral com grande impacto na cidade.

Além da possibilidade de inversão entre terceiro e quarto classificados no total da cidade – bastando para tal eliminar a diferença de 11 votos entre Chega e CDU –, levando automaticamente ao surgimento de um segundo vereador na Câmara para a CDU e a redução da equipa do Chega de dois para um, há mais em causa.

Por um lado, a própria definição da presidência da Junta de São Domingos de Benfica. Apesar da vitória clara do candidato do PSD/CDS/IL sobre o de PS/Livre/BE/PAN (46,2% vs. 34,7%) no passado domingo, por uma diferença de 2.150 votos, a abstenção superou os 11 mil.

Para o Chega, a expectativa não se encerra na capital. No Montijo, concelho do distrito de Setúbal com mais de 45 mil eleitores recenseados, a recontagem de votos solicitada pelo partido de André Ventura decorreu durante o dia desta quinta-feira e será prolongada para sexta-feira.

No domingo, até ao apuramento da derradeira freguesia (UF de Montijo e Afonsoeiro), o Chega ia na frente, mas à última da hora foi superado pelo movimento de cidadãos encabeçado por Fernando Caria, ex-presidente desta freguesia pelo PS. O mesmo PS que governou o Montijo durante 28 anos e ficou em terceiro.

A diferença do Chega para o novo presidente eleito foi de 631 votos, entre um total de 23.480 cidadãos do Montijo que votaram no domingo. Agora, o Chega acalenta a esperança de somar a quarta Câmara, após Albufeira, Entroncamento e São Vicente, na Madeira.