CTO do Estado inicia funções no dia 27 de outubro
Gonçalo Matias anunciou, esta quinta-feira, que Manuel Dias vai iniciar funções no dia 27 e que, no dia 29 de outubro, será feita uma apresentação pública.
Gonçalo Matias falava na conferência de imprensa após a reunião de Conselho de Ministros, em Lisboa. “O engenheiro Manuel Dias iniciará as suas funções tal como o estabelecido na lei, no dia 27, dia 29 [de outubro] faremos uma apresentação pública”, avançou o governante, reiterando que o salário do CTO é o de gestor público.
Quanto à escolha de Manuel Dias para CTO da Agência para a Reforma Tecnológica (ARTE), “devo dizer que estamos muito satisfeitos de poder contar com o engenheiro Manuel Dias nestas funções”, prosseguiu o ministro.
“São funções muito importantes, são funções transversais a todo o Estado que garantem a interoperabilidade e garantem o princípio só uma vez. A partir daqui vamos conseguir implementar uma política que assegura que os serviços públicos não pedem aos cidadãos os documentos vezes sem conta” nem os que já têm, referiu.
