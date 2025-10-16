Media

Deco recebe queixas sobre fidelização na Dazn que assegura transparência na oferta

 Lusa,

Os consumidores dizem que acreditavam tratar-se de uma subscrição mensal sem período de fidelização e alegam não ter recebido informação clara sobre a duração do contrato e condições de cancelamento.

A Deco recebeu 121 reclamações relativas à plataforma de streaming desportivo Dazn, após consumidores denunciarem ter sido fidelizados por 12 meses numa subscrição que acreditavam ser mensal, situação que a empresa diz decorrer de uma campanha com condições claras.

A associação portuguesa de defesa do consumidor, adiantou que as reclamações dizem respeito sobretudo a consumidores que aderiram à campanha “1 Mês Grátis” da Dazn (antiga Eleven Sports), e que, após o período inicial de oferta, foram informados de que estavam vinculados a uma subscrição anual com pagamento mensal.

Segundo a associação, muitos consumidores acreditavam tratar-se de uma subscrição mensal, sem período de fidelização, e alegam não ter recebido informação clara sobre a duração do contrato nem sobre as condições de cancelamento. Alguns queixaram-se ainda de não lhes ter sido permitido exercer o direito de livre resolução no prazo legal de 14 dias.

A Deco refere que analisou os termos e condições disponíveis no site da plataforma e constatou que, quando não é especificado um prazo mínimo, a subscrição tem duração indefinida e pode ser cancelada com um pré-aviso de 30 dias. Contudo, quando existe um período mínimo, como os 12 meses, esse deve ser claramente indicado no momento da adesão.

A associação informou que já entrou em contacto com a Dazn Portugal para solicitar esclarecimentos e garantir o cumprimento dos deveres de informação e dos direitos dos consumidores, acrescentando que continuará a acompanhar o caso.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Dazn explicou que a campanha em causa oferece o primeiro mês de acesso gratuito a quem subscrever o serviço anual, com os 11 meses seguintes pagos ao valor mensal de 17,99 euros.

A empresa assegura que as condições da campanha estão publicadas e disponíveis para consulta no site e que, durante o processo de subscrição, o utilizador tem de confirmar a aceitação das condições antes de concluir a adesão.

A Dazn sublinha ainda manter o seu “compromisso de transparência e clareza, assegurando que todos os utilizadores dispõem da informação necessária para tomar uma decisão informada no momento da adesão”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Pessoas +M
João Diogo Ferreira escolhido para liderar operação da Dazn

Jorge Pavão de Sousa, ex-diretor-geral que assumiu funções em 2018, deixou a empresa em junho. João Diogo Ferreira vai reportar a Óscar Vilda, CEO da Dazn Iberia.

+ M,

Televisão
Dazn comunica início da época em campanha

Desenvolvida pelo departamento criativo global da Dazn, com direção criativa de Tomás Rondão, a campanha pretende também mudar a forma como os adeptos vivem o desporto.

+ M,

Media
Dazn transmite Mundial de Clubes apenas através da app

A transmissão dos jogos será feita na app DAZN. Nos próximos dias pode ser fechado acordo para transmissão de alguns jogos nos canais generalistas.

Rafael Ascensão,