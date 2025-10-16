Riscos & Produtos

Europ Assistance e Habit vão lançar seguros integrados em óculos e pneus

  • ECO Seguros
  • 16 Outubro 2025

Óculos e pneus são os novos produtos a contar com seguros integrados. Insurtech e seguradora estão a expandir o modelo B2B2C integrando a Matrizauto e o Instituto Óptico.

A Europ Assistance e Habit unem-se para o lançamento de dois novos seguros integrados, destinados à proteção de óculos e pneus, anunciaram as empresas em comunicado. A parceria vai integrar empresas especializadas numa estratégia B2B2C (business-to-business-to consumer).

João Horta e Costa, Chief Commercial Officer da Europ Assistance Portugal. “Inovamos ao alargar o conceito de proteção a áreas do quotidiano muitas vezes negligenciadas”.

O seguro de óculos, que estará disponível em toda a rede de lojas do Instituto Óptico em Portugal, chama-se “IO Segurança” e está assegurado pela Europ Assistance, cobrindo danos acidentais, furto ou roubo de óculos — incluindo lentes e armações — até ao valor de 2.000 euros.

Já o seguro de pneus, disponibilizado em parceria com a Matrizauto, é oferecido aos clientes no momento da compra da viatura, com opções de cobertura de 12 ou 24 meses. De acordo com o comunicado, a proteção cobre danos isolados num pneu, como furos ou rebentamentos que aconteçam em território nacional, desde que não resultem de um acidente de viação. O seguro garante ainda o reembolso dos custos de reparação ou, caso esta não seja possível, a substituição do pneu, bem como do outro pneu do mesmo eixo, se se justificar.

“Ao lançarmos seguros para bens tão distintos como óculos e pneus, estamos a cumprir dois objetivos fundamentais: por um lado, inovamos ao alargar o conceito de proteção a áreas do quotidiano muitas vezes negligenciadas; por outro, reafirmamos o nosso compromisso em estar cada vez mais próximos das reais necessidades dos consumidores”, afirma João Horta e Costa, Chief Commercial Officer da Europ Assistance Portugal.

Já João Madureira Pinto, Chief Growth Officer da Habit, sublinha que “o futuro dos seguros passa por estarem onde as pessoas já estão. É isso que fazemos com a Europ Assistance – transformar o seguro num serviço embutido, natural e fácil. Porque proteger deve ser tão simples como comprar uns óculos ou mudar um pneu”.

A Habit é uma insurtech especializada em tecnologia de venda de seguros integrados nos serviços, permitindo que os seus parceiros ofereçam seguros de forma integrada. Já a Europ Assistance está em Portugal há 30 anos e oferece soluções nas áreas de negócio automóvel, viagem, saúde e lar e família.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Europ Assistance e Habit vão lançar seguros integrados em óculos e pneus

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Europ Assistance alarga cobertura a clientes da Athlon

ECO Seguros,

A seguradora vai prestar apoio, serviços de assistência de viagem e também acompanhamento na resolução de questões relacionadas com infrações rodoviárias a quem aluga um veículo da Athlon Portugal.