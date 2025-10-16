Europ Assistance e Habit vão lançar seguros integrados em óculos e pneus

A Europ Assistance e Habit unem-se para o lançamento de dois novos seguros integrados, destinados à proteção de óculos e pneus, anunciaram as empresas em comunicado. A parceria vai integrar empresas especializadas numa estratégia B2B2C (business-to-business-to consumer).

O seguro de óculos, que estará disponível em toda a rede de lojas do Instituto Óptico em Portugal, chama-se “IO Segurança” e está assegurado pela Europ Assistance, cobrindo danos acidentais, furto ou roubo de óculos — incluindo lentes e armações — até ao valor de 2.000 euros.

Já o seguro de pneus, disponibilizado em parceria com a Matrizauto, é oferecido aos clientes no momento da compra da viatura, com opções de cobertura de 12 ou 24 meses. De acordo com o comunicado, a proteção cobre danos isolados num pneu, como furos ou rebentamentos que aconteçam em território nacional, desde que não resultem de um acidente de viação. O seguro garante ainda o reembolso dos custos de reparação ou, caso esta não seja possível, a substituição do pneu, bem como do outro pneu do mesmo eixo, se se justificar.

“Ao lançarmos seguros para bens tão distintos como óculos e pneus, estamos a cumprir dois objetivos fundamentais: por um lado, inovamos ao alargar o conceito de proteção a áreas do quotidiano muitas vezes negligenciadas; por outro, reafirmamos o nosso compromisso em estar cada vez mais próximos das reais necessidades dos consumidores”, afirma João Horta e Costa, Chief Commercial Officer da Europ Assistance Portugal.

Já João Madureira Pinto, Chief Growth Officer da Habit, sublinha que “o futuro dos seguros passa por estarem onde as pessoas já estão. É isso que fazemos com a Europ Assistance – transformar o seguro num serviço embutido, natural e fácil. Porque proteger deve ser tão simples como comprar uns óculos ou mudar um pneu”.

A Habit é uma insurtech especializada em tecnologia de venda de seguros integrados nos serviços, permitindo que os seus parceiros ofereçam seguros de forma integrada. Já a Europ Assistance está em Portugal há 30 anos e oferece soluções nas áreas de negócio automóvel, viagem, saúde e lar e família.