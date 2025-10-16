Inteligência Artificial

Europa está a avançar “muito lentamente” na incorporação da IA nas empresas, diz diretor-geral da CIP

  • Lusa
  • 16 Outubro 2025

Rafael Alves Rocha, afirmou esta quinta-feira que a Europa está a avançar "muito lentamente" na incorporação da inteligência artificial (IA) no tecido empresarial.

O diretor-geral da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Rafael Alves Rocha, disse esta quinta-feira que a Europa está a avançar “muito lentamente” na incorporação da inteligência artificial (IA) no tecido empresarial.

“A adoção da IA pelas empresas tem sido gradual, mas inexorável, esta tecnologia tornou-se crítica para o sucesso de operações e processos, contudo a Europa avança muito lentamente na incorporação da IA no tecido empresarial”, afirmou o responsável na conferência “B9+ European Digital Summit”, organizada pela CIP em Lisboa.

“Há que criar na Europa um ecossistema de financiamento robusto e diversificado que alavanque os investimentos privados”, afirmou o responsável, lembrando que este ecossistema favorável passa pela “concretização de uma união bancária, pela unificação do mercado de capitais, pela dinamização do capital de risco e pela atração de capital fora da Europa”.

Na sua intervenção, Rafael Alves Rocha apelou também à simplificação regulatória, ressalvando ser “fundamental eliminar obstáculos ao desenvolvimento e implementação da inteligência artificial na Europa”.

“A conjugação de esforços entre os setores públicos e privado é essencial para que as empresas aproveitem o potencial da inteligência artificial, tornando-a um verdadeiro motor de inovação e crescimento na Europa”, disse.

O responsável defendeu ainda ser necessário financiamento para “reforçar as infraestruturas energéticas e acelerar a eletrificação da economia europeia” e ressalvou que “os investimentos em inteligência artificial (IA) são já o principal fator de crescimento económico dos Estados Unidos, superando o consumo”.

Considerando que o alcance da IA não é “totalmente discernível”, Rafael Alves Rocha asseverou que é claro que “as tecnologias digitais estão a revolucionar a forma como as empresas operam e competem entre si”.

A conferência “B9+ European Digital Summit” decorre na véspera da reunião D9+, que junta ministros dos países europeus que se encontram na vanguarda da digitalização e à qual preside Portugal.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Europa está a avançar “muito lentamente” na incorporação da IA nas empresas, diz diretor-geral da CIP

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

TSMC regista aumento de quase 40% no lucro com impulso da IA

Lusa,

A empresa taiwanesa líder na produção de semicondutores registou um lucro de cerca de 12,8 mil milhões de euros no último trimestre, impulsionado pela crescente procura por aplicações de IA.