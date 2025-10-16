Família Trump ganhou cerca de 857 milhões de euros com criptomoedas no último ano

O império de criptomoedas construído pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, e respetiva família gerou lucros brutos superiores 857 milhões de euros no último ano, segundo uma investigação do jornal britânico Financial Times publicada esta quinta-feira.

O cálculo dos lucros destes projetos de criptomoedas, que inclui apenas os ganhos realizados (em dólares, mais de mil milhões), concluiu que as participações em empresas como a Trump Media & Technology Group, empresa-mãe da sua rede social, Truth Social, e uma empresa de tesouraria de bitcoin valem agora 1,9 mil milhões de dólares (cerca de 1,639 mil milhões de euros).

Este conglomerado empresarial assenta numa extensa rede de negócios, que inclui cartões colecionáveis digitais, memecoins, stablecoins, tokens e uma chamada plataforma financeira descentralizada. Investidores estrangeiros multimilionários, entidades ligadas a outros países e pelo menos um indivíduo previamente investigado pelas autoridades norte-americanas estão por detrás das grandes somas de dinheiro geradas por estas empresas, de acordo com o Financial Times (FT).

A 9 de outubro, os lucros do token World Liberty Financial (WLF), fundado pelos filhos de Trump e outros associados, totalizavam 550 milhões de dólares (471 milhões de euros), ao passo que a criptomoeda $Trump gerou 362 milhões de dólares (310 milhões de euros) e o token $Melania atingiu os 65 milhões de dólares (55 milhões de euros).

Quanto ao token USD1, lançado em março passado para manter um valor estável de 1:1 com a moeda norte-americana, gerou 42 milhões de dólares (36 milhões de euros). No total, foram obtidos 1,019 mil milhões de dólares (874 milhões de euros) em lucros antes de impostos, segundo a análise do FT aos dados da blockchain, uma base de dados inalterável sobre criptomoedas.

No entanto, um dos filhos do Presidente norte-americano, Eric Trump, questionado pelo FT, afirmou que o valor real é “provavelmente superior”. Em maio último, o Presidente dos Estados Unidos realizou um polémico jantar de gala na Casa Branca, com 220 investidores na sua memecoin — escondida sob um pseudónimo — que venceram um concurso que exigia a aquisição de um valor avaliado na altura em pelo menos 54.000 dólares (46.330 euros).

O próprio lançamento da criptomoeda $Trump foi criticado, devido ao dilema ético de as contas da família do chefe de Estado beneficiarem da memecoin, e foi também negativamente encarado por alguns executivos de plataformas de criptomoedas, que consideram que tal pode prejudicar a credibilidade do setor.