Saúde

Federação dos Médicos convoca greve nacional para 24 outubro

  • Lusa
  • 16 Outubro 2025

"Recusa da ministra da Saúde em negociar verdadeiramente a carreira médica e "decisões que põem em risco a população" motivam greve que coincidirá com a paralisação da Função Pública.

Joana Bordalo e Sá, presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fnam)Lusa

A Federação Nacional dos Médicos (Fnam) convocou uma greve para 24 de outubro, que coincidirá com a paralisação da Função Pública, por considerar que a tutela está a recusar negociar a carreira médica.

“Uma vez que está a haver uma recusa da ministra da Saúde em negociar verdadeiramente a carreira médica e, acima de tudo, por ter apresentado decisões que põem em risco a população, nós estamos a anunciar a greve de médicos para o dia 24 de outubro em todo o país e nas ilhas“, disse à Lusa a presidente da Fnam Joana Bordalo e Sá.

A Fnam reuniu-se esta quinta-feira com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, para reivindicar melhores condições de trabalho e remunerações adequadas para os médicos, alertando para a pressão crescente sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Federação dos Médicos convoca greve nacional para 24 outubro

