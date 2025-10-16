Fidelidade lança 8ª edição do Protechting e tem um novo parceiro

A oitava edição do Protechting, programa do grupo Fidelidade para captar e acelerar startups inovadoras que possam contribuir para a implementação de soluções tecnológicas nas áreas de seguro, saúde e sustentabilidade, conta com a participação de um novo parceiro este ano, a La Positiva, seguradora do Grupo no Peru, anunciaram em comunicado.

“A 8ª edição do Protechting está muito focada em criar impacto para os parceiros corporativos, mas também para startups, oferecendo uma jornada estruturada de inovação que permite testar as soluções promissoras e resolver desafios reais das organizações”, sublinha Daniel Riscado, Head of Center for Transformation da Fidelidade. “Com a inclusão da La Positiva, damos um passo decisivo para reforçar parcerias internacionais, superar desafios globais e escalar soluções.”

Este ano, o foco do programa está voltado para as Insurtech, Healthtech, Tech-Enablers e para a Sustainability.

De acordo com a Fidelidade, na área das Insurtech, “procuram-se soluções inovadoras que melhorem a experiência dos clientes e a eficiência operacional no setor dos seguros”, com particular ênfase para a “personalização dos produtos de seguros, a automação de sinistros, e a prevenção de fraudes”, explicam.

Já no que respeita à Healthtech, querem-se soluções que promovam o bem-estar e a saúde “de forma segura e acessível”, com interesse voltado para os cuidados preventivos e para a deteção precoce de doenças. Além disso, procura-se também “inovação em medicina personalizada e terapêuticas digitais.”

Dos Tech-Enablers esperam-se “soluções em IoT”, mas “wearables e monitorização em tempo real também serão bem-vindas” com o objetivo de melhorar a gestão de riscos e garantir uma experiência mais segura e personalizada ao cliente.

Para fazer face ao desafio da sustentabilidade, esperam-se soluções que “promovam a responsabilidade ambiental e social com impacto a longo prazo”, de forma a combater a “lacuna de proteção e resiliência” no setor segurador para que haja uma “transição sustentável”.

As startups selecionadas para o Protechting 8.0 irão beneficiar de uma plataforma de crescimento que inclui:

Ligação Direta às Equipas de Gestão e Negócio;

Financiamento para a Realização de Pilotos;

Plataforma internacional;

Acesso a Formação Especializada.

Ao longo das edições anteriores, o programa recebeu mais de 1.000 candidaturas e conduziu mais de 50 pilotos com sucesso. As inscrições estão abertas até dia 28 de novembro no site do programa.

A 8ª edição do Protechting é uma parceria entre a Fidelidade, a Fosun, a Fosun Foundation, o Hospital da Luz Learning Health, e a La Positiva Seguros.