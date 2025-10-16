Foundever abre 230 vagas de emprego até ao final do ano

A Foundever vai abrir 230 novas vagas de emprego em Portugal até ao final de 2025, para reforçar as equipas dos escritórios de Lisboa e Porto. As contratações acontecem nos meses de outubro, novembro e dezembro.

A empresa, que atua na área de customer experience, detalha que as novas posições são para funções de apoio ao cliente em língua portuguesa, destinadas a projetos internacionais nas áreas do turismo (alojamento e aviação) e das plataformas digitais.

“Este reforço é essencial para respondermos ao aumento da procura de serviços em língua portuguesa. E vem fortalecer o peso da operação nacional da Foundever dentro do grupo de mais de 45 países nos quais operamos”, indica Pedro Santos, country leader da Foundever, citado em comunicado.

Os interessados podem submeter a sua candidatura online através do site da empresa.

A multinacional, que até 2023 respondia pelo nome Sitel Group, conta com escritórios em Lisboa e no Porto e presta serviços na área dos centros de contacto especializada em suporte a clientes multilingue, prestando serviços em mais de 20 línguas.