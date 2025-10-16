Ikea ganha o Grande Prémio e é distinguida como Marca do Ano dos APPM Marketing Awards

Sérgio Leal, da McDonald’s, foi distinguido como Marketer do Ano, e José Pedro da Silva, da Lactogal, recebeu o Prémio Marketer Revelação do Ano.

A Ikea, que foi distinguida como Marca do Ano, venceu também o Grande Prémio APPM deste ano pela sua campanha “Hidden Tags”, desenvolvida pela Uzina. Esta campanha, recorde-se, já tinha conquistado dois ouros, duas prata e um bronze no Festival de Criatividade de Cannes deste ano.

Entre os premiados pela Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing, que foram conhecidos na noite de quarta-feira na Quinta da Pimenteira, em Lisboa, a McDonald´s ganhou o Grande Prémio Solidário, enquanto o Continente recebeu o Prémio Inovação, uma novidade desta edição.

Sérgio Leal, diretor de marca e comunicação da McDonald’s, foi distinguido como Marketer do Ano, pelo que será automaticamente candidato aos European Marketer of the Year da EMC (European Marketing Confederation) e José Pedro da Silva, head of brand development da Lactogal, ganhou o Prémio Marketer Revelação do Ano.

Já o Prémio Carreira APPM foi atribuído a António Casanova, CEO da Unilever.

Entre as agências, a Essencemediacom conquistou o troféu de Agência de Meios do Ano, enquanto a LPM voltou a ser eleita Agência de Comunicação e RP do Ano. A Uzina recebeu também novamente o galardão de Agência de Publicidade do Ano. Quanto aos novos prémios Agência de Eventos do Ano e Agência de Influencers do Ano, estes foram conquistados pela Desafio Global e pela Samy, respetivamente.

A edição deste ano contou com um recorde de 249 candidaturas — num total de 98 marcas a concurso –, sendo que 40% destas chegaram à shortlist e 20% foi premiada, num total de 51 prémios.

“Estes prémios são mais do que uma celebração do que fazemos bem, são um farol do que podemos e devemos fazer melhor. Este ano, o júri valorizou a coragem, a autenticidade e o impacto real das ideias. O marketing português mostra que é possível ser criativo e eficaz, inovador e responsável. É possível fazer diferente e, ao mesmo tempo, fazer melhor. Estes vencedores provam que o marketing continua a ser uma força de transformação para as marcas, para as pessoas e para a sociedade”, diz Sandra Alvarez, presidente dos APPM Marketing Awards 2025, citada em comunicado.

À também diretora-geral da PHD juntaram-se Bruno Albuquerque (Grupo Super Bock), Sérgio Leal (McDonald’s), Catarina Barradas (EDP), Verónica Dourado (Red Bull), Catarina Pestana (Grupo Visabeira), Jorge Padinha (The Walt Disney Company), Maria Estarreja (Grupo Lusíadas Saúde), Piedade Guimarães (Burson), Joana Santa Bárbara (Uber), Patrícia Nunes Coelho (OralMED), Ana André (Consultora), Frederico Correia (Wavemaker), Mariana Lorena (Hearts & Science | Omnicom), Bruno Salomão (Adclick Group), Lourenço Fernandes Thomaz (Dentsu Creative), Miguel Teixeira Santos (Santander), Ricardo Santos (Aldi), Marta Marques (Ebiquity), Helena Laymé (ISEG) e Manuel Paula (El Corte Inglés) como responsáveis pela avaliação dos trabalhos.