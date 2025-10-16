Ikea Portugal sobe vendas em 1,5% para 611,4 milhões de euros

A Ikea Portugal fechou o ano fiscal de 2025 com 611,4 milhões de euros de vendas, mais 1,5% que em relação ao ano fiscal anterior. As vendas online representam 21% do total de vendas. A nível global, neste mesmo período, o Grupo Ingka registou vendas de 38,9 mil milhões de euros.

“A Ikea Portugal, parte integrante do Grupo Ingka, encerrou o seu ano fiscal de 2025 (1 de setembro de 2024 a 31 de agosto de 2025) com um volume de vendas total de 611,4 milhões de euros, um crescimento de 1,5% em relação ao ano fiscal anterior (602,7 milhões de euros)”, informou o grupo esta quinta-feira em comunicado.

O retalhista destaca a estratégia omnicanal que tem vindo a desenvolver e o seu contributo para os resultados, “com as vendas online a representarem mais de 21% do total de vendas”. A cadeia sueca reforçou ainda os pontos de contacto físico com os clientes, com a abertura de três novos Estúdios de Planificação em Aveiro, Beja e Guimarães, elevando o total para 16 em todo o país.

A cadeia reforçou igualmente a equipa, tendo fechado o período com uma subida de 8%, para um total de 3.224 colaboradores, de 40 nacionalidades.

“Do total de colaboradores da empresa, 96% têm contrato permanente, com 52% dos cargos de liderança ocupados por mulheres. 2,5% da equipa é composta por pessoas com deficiência, um valor superior ao atualmente previsto na lei”, destaca a empresa.

Plataforma de produtos em segunda mão com mais de mil transações

A companhia destaca os esforços ao nível da sustentabilidade com a “redução das emissões de C02” dos “edifícios” e da “frota para metade”, as entregas com veículos elétricos a subirem para 78% e com 91% de todos os resíduos gerados enviados para reciclagem.

Mais de 670 mil artigos foram salvos na área circular. No ano fiscal, a cadeia lançou a Ikea preowned, uma plataforma para quem quer vender e comprar produtos Ikea em segunda mão, e que em pouco mais de cinco meses registou mais de 1.000 transações entre clientes.