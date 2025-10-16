Imobiliária Dils reforça no Porto para “aproximação” a investidores no Norte e Centro

Depois de abrir um novo escritório em Lisboa, na Avenida da República, com cerca de mil metros quadrados, a Dils acaba de inaugurar um espaço no Porto, no número 4143 da Avenida da Boavista, para albergar uma equipa de 28 pessoas e aproximar-se de quem queira viver ou investir na região.

A nova loja e escritório, estreada esta quinta-feira na cidade Invicta, pretende ter um “papel ativo” na promoção do Norte e Centro do país, abrangendo o segmento residencial, mas também os setores do imobiliário comercial: escritórios, retalho, industrial e logística ou hotelaria.

Esta “sede operacional” na mais exclusiva artéria portuense é liderada por Nuno Pinto de Sousa, para quem “a zona Centro e Norte de Portugal tem-se afirmado como uma das regiões mais dinâmicas do país, pela sua atratividade turística e pela capacidade de captar investimento nacional e internacional”.

Com sede em Milão, o grupo imobiliário entrou no mercado português em junho de 2024 através da compra da Castelhana. Fundada em 1999 e com um portefólio concentrado em Lisboa, Porto e Algarve, a consultora tinha gerido na última década perto de 600 projetos de reabilitação e construção, sobretudo em empreendimentos residenciais.

Atualmente com cinco lojas – Lisboa, Porto, Algarve, Estoril e Comporta –, neste primeiro ano, a Dils duplicou a equipa portuguesa de 85 para 170 colaboradores. A operação é comandada por Pedro Lancastre (CEO) – o vice-presidente do Sporting começou a carreira na banca e foi recrutado à JLL –, e tem como partners Patrícia Barão para a área residencial e Fernando Ferreira para a área comercial.

“A abertura da nova loja da Dils está enquadrada na estratégia de expansão da marca e assume-se como um reforço da ligação com os clientes e parceiros que estão ou que querem investir no centro e norte de Portugal, uma zona em franco crescimento”, sublinha Patrícia Barão, apresentando um espaço “onde o know-how local se alia à experiência internacional”.

Após a integração da Castelhana, a Dils criou igualmente em Portugal uma divisão de imobiliário comercial com “espírito de startup” e que junta especialistas em áreas como escritórios, retalho, industrial, logística e data centers, hospitality, development, avaliações ou advisory research.

Segundo o Dils Recap, se no residencial os preços de venda no Porto prosseguiram na primeira metade deste ano a trajetória ascendente, situando-se em média nos 3.500 euros por metro quadrado (m2), no que toca à ocupação de espaços industriais e de logística, a absorção nesta área metropolitana cresceu 30% para 32.600 m2, concentrada sobretudo na zona de Leixões e do Aeroporto Sá Carneiro. As rendas mensais mantiveram-se estáveis (5,50 euros por m2), “embora seja expectável uma subida com a entrada de novos ativos de qualidade”.

Além de Itália e Portugal, o grupo fundado e presidido por Giuseppe Amitrano está também presente nos Países Baixos – entrou no mercado neerlandês com a aquisição da Van Gool – e desde este ano também em Espanha após a compra da Lucas Fox no país vizinho, assumindo ainda a ambição de entrar nos próximos anos em França, Alemanha, Polónia e Reino Unido.