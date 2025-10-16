BRANDS' ECO Índices bolsistas: o pulso da economia mundial
Mais do que números, os índices são um espelho da saúde da economia mundial e do desempenho das maiores empresas de cada região. Conheça, em detalhe, a propósito da Semana Mundial do Investidor.
Os índices bolsistas não mostram apenas números. São termómetros da saúde económica global e cada um reflete o desempenho das maiores empresas de uma região, revelando tendências e setores dominantes. Os principais índices mundiais, como o S&P 500, o Euro Stoxx 50 ou o Nikkei 225 pintam o retrato da economia internacional.
Na Semana Mundial do Investidor, o ECO, com apoio da XTB, dá a conhecer os principais indicadores de cada índice e das maiores economias mundiais. Conheça em detalhe através da infografia abaixo.
Globalmente, tecnologia e finanças são os sectores dominantes nos mercados financeiros, representando mais de 26% e 17%, respetivamente, do índice MSCI World. Embora a tendência se repita por todo o globo, os índices norte-americanos são os mais impactados, o que reflete o peso das grandes empresas tecnológicas no desempenho dos mercados bolsistas. Na Europa, tanto o Euro Stoxx 50 como o Daxx são liderados pela indústria, embora a tecnologia surja logo a seguir. No Japão, a tecnologia e o consumo assumem-se como motores da economia e lideram o Nikkei.
Em 2024, os principais índices bolsistas apresentaram resultados acima do crescimento projetado para as economias das suas regiões. No gráfico seguinte, compara-se o desempenho dos mercados com as projeções económicas, para ilustrar a evolução dos mercados ao longo do ano.
Pontos positivos e negativos em 2025
A OCDE prevê um crescimento de 3,2% da economia global em 2025. Apesar de, no primeiro semestre, a economia mundial ter revelado uma resiliência superior às expectativas, começam agora a surgir sinais de moderação no ritmo de expansão durante a segunda metade do ano.
🔼 Aspetos positivos
- Investimentos em Inteligência Artificial (IA) nos EUA
- Estímulos orçamentais na China
- Recuperação parcial do comércio global
🔽 Aspetos negativos
- Impacto das tarifas comerciais
- Incerteza geopolítica
