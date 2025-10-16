INOV Contacto tem 100 vagas para estágios remunerados internacionais

O INOV Contacto, promovido pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) anunciou esta quinta-feira que abriu as candidaturas para a 28.ª edição do programa de estágios internacionais remunerados. São 100 vagas e as candidaturas decorrem até 31 de outubro às 17h00.

“O INOV Contacto é uma das iniciativas mais impactantes da AICEP, porque investe no que Portugal tem de mais valioso: o talento“, assegura a presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.

Em comunicado, Madalena Oliveira e Silva assegura que nesta edição foi “reforçado o foco no bem-estar e na qualidade da experiência, preparando melhor os jovens para os desafios globais e aproximando-os das empresas que acreditam na inovação e na internacionalização como motores de futuro”.

As vagas estão disponíveis em várias áreas de formação e contemplam um período de descanso de uma semana, uma forma de “garantir um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional dos estagiários”.

A partir do próximo ano, o programa INOV Contacto vai sofrer algumas mudanças: os estagiários internacionais passam a receber uma bolsa mensal de 1.442,10 euros, a idade dos candidatos passa a ser até aos 29 anos de idade (inclusive) e a duração global máxima do estágio, anteriormente fixada em nove meses, passa a ser de 12 meses.

Criado em 1997 para formar talento português, apoiar a internacionalização das empresas e promover a imagem de Portugal no mundo, o INOV Contacto já proporcionou experiências internacionais a milhares de jovens portugueses em cerca de 90 países e 1.400 entidades acolhedoras.