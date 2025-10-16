Lia Oliveira assume direção de marketing e comunicação da SDR Portugal

Lia Oliveira juntou-se à SDR Portugal, após uma década à frente da área de marketing e comunicação externa da Nobre, numa altura em que a SDR se prepara para entrar em funcionamento no próximo ano.

Lia Oliveira foi nomeada diretora de marketing e comunicação da SDR Portugal, entidade gestora do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) em instalação em Portugal. Encontrava-se a liderar a área de marketing e comunicação externa da Nobre há cerca uma década.

A profissional assume o novo cargo numa altura em que a SDR Portugal prepara o lançamento, previsto para o próximo ano, do “sistema que virá transformar a forma como os cidadãos-consumidor se relacionam com as embalagens de bebidas de uso único”.

“Este é um desafio que abraço com paixão. O meu compromisso é, juntamente com a equipa SDR Portugal, contribuir para a mudança de comportamento que a SDR trará ao nosso país, ao nível da relação que temos com as embalagens de bebidas de uso único. A comunicação é uma dimensão fundamental num sistema como o SDR e acredito que comunicar é mais do que criar mensagens“, diz Lia Oliveira, citada em comunicado antecipado ao +M.

“É construir confiança, envolver equipas e mobilizar comunidades em torno de causas e projetos com impacto. Para mim, que vejo a aprendizagem como um pilar e uma motivação diária, um projeto como o da SDR Portugal – que criará valor para as pessoas e para o planeta – é uma oportunidade única para inovar e utilizar a comunicação para unir as pessoas com transparência e credibilidade“, acrescenta a diretora de marketing e comunicação da SDR Portugal.

Lia Oliveira juntou-se à SDR Portugal após uma década à frente da área de marketing e comunicação externa da Nobre. Conta com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de marcas e estratégias de comunicação, Lia Oliveira trabalhou em diferentes setores, da consultoria estratégica ao grande consumo, tendo passado por empresas como Interbrand, Scopen e Novartis. É também mentora no programa VOICE Leadership da Nova SBE, apoiando o crescimento das PMEs nacionais.

Leonardo Mathias, presidente da SDR Portugal, sublinha que Lia Oliveira “é uma mais-valia para a equipa SDR Portugal, aliando uma vasta experiência nas áreas da comunicação e do marketing, tanto no setor do grande consumo como no profundo conhecimento do comportamento do consumidor“.

“De igual modo, o seu percurso na dimensão estratégica, de inovação e de desenvolvimento de pessoas será um contributo importante para a consolidação de uma marca forte e estruturante que virá mudar a forma como percecionamos e nos relacionamos com as embalagens. É objetivo da SDR Portugal oferecer um sistema fiável, transparente e conveniente, que contribuirá para obter elevadas taxas de valorização e reciclagem que permitam ao País responder aos desafios ambientais e cumprir as metas definidas. A comunicação e a sensibilização têm um papel determinante neste caminho e estamos convictos que a Lia é a pessoa certa para o concretizar”, acrescenta.