Fundo de Garantia de Depósitos renova mandato de Máximo dos Santos

Luís Máximo dos Santos, vice-governador do Banco de Portugal, vai assumir mais um mandato, o quarto, como presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Garantia de Depósitos (FGD).

“O Fundo de Garantia de Depósitos informa que, por deliberação de 14 de outubro de 2025, o Conselho de Administração do Banco de Portugal designou o vice-governador Luís Máximo dos Santos para mais um mandato como presidente da Comissão Diretiva deste Fundo, com efeitos retroagidos a 6 de julho de 2025″, avançou o fundo, esta quinta-feira, em comunicado.

A direção do FGD é presidida por um elemento do Conselho de Administração do Banco de Portugal, por este designado, e os membros da Comissão Diretiva exercem as funções por mandatos de três anos, renováveis até ao máximo de quatro mandatos. O mandato de Máximo dos Santos como vice-governador no Banco de Portugal termina a 20 de junho de 2026.

O Fundo de Garantia de Depósitos garante o reembolso de depósitos no caso de indisponibilidade das instituições de crédito.