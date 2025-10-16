Plastics Summit — Global Event: o debate para um futuro sustentável

A gestão sustentável do plástico e a transição para uma economia circular estiveram no centro do Plastics Summit — Global Event 2025, organizado pela Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos (APIP), em parceria com as congéneres espanhola (ANAIP), brasileira (ABIPLAST/ABIEF) e mexicana (ANIPAC A.C.).

O encontro reuniu mais de 1250 especialistas, empresas, representantes governamentais e jovens de vários países para discutir soluções concretas para reduzir a poluição e o desperdício. Esta segunda edição trouxe consigo duas novidades: tradução simultânea em cinco línguas, incluindo árabe e mandarim, e ainda o facto de ser um evento carbonicamente neutro.

Do evento resultará um Position Statement, elaborado com o contributo de 116 especialistas, nacionais e internacionais da cadeia de valor dos plásticos que será posteriormente apresentado na COP30, no Brasil, e disponibilizado no site da APIP.

Na sessão de abertura, Amaro Reis, presidente da APIP, partilhou que, para atingir um futuro sustentável, é essencial que o conhecimento sobre os plásticos e a informação científica seja transparente, clara e íntegra. “Queremos comunicar informação baseada em factos, trabalhar com integridade, responsabilidade, resiliente, estratégia e inovação”, destacou.

A ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, também marcou presença, partilhando o novo Plano de Ação para a Economia Circular, que pretende complementar o Plano de ação TERRA e reforçar a sustentabilidade em todos os setores. “Queremos acabar com a poluição do plástico”, afirmou a governante, sublinhando que o desafio é estrutural e requer o envolvimento de toda a sociedade.

A mudança começa nas pessoas

Os consumidores, enquanto agentes ativos da economia, têm o poder de moldar os mercados através das suas escolhas. Mas, para isso, precisam de informação clara, alternativas acessíveis e políticas que não penalizem o consumo responsável. A educação e a comunicação foram apontadas como ferramentas fundamentais para criar hábitos sustentáveis desde cedo.

Além disso, a transição para uma economia circular exige resiliência, inclusão e adaptação. As empresas que sobrevivem são as que integram critérios ESG nas suas estratégias e se adaptam rapidamente às exigências tecnológicas e regulatórias.

O debate incluiu também o papel da inteligência artificial, considerada uma aliada na eficiência e na redução de custos, desde que acompanhada por supervisão humana e transparência. No entanto, a verdadeira transformação, alertaram vários oradores, começa no comportamento dos cidadãos.

Desafios à sustentabilidade

Entre as principais ameaças à transição ecológica, o greenwashing foi apontado como um dos maiores riscos. A manipulação de mensagens ambientais prejudica a confiança do público e esconde práticas que continuam a prejudicar o planeta. Sem dados científicos fiáveis e transparência, o investimento em sustentabilidade perde credibilidade.

Outro obstáculo citado foi o excesso de burocracia e legislação, que trava a inovação e a competitividade. “Os impostos devem premiar a transição e não punir a produção”, sublinhou Duarte Cordeiro, partner da Shiftify e ex-ministro do Ambiente, referindo que os plásticos reciclados continuam a enfrentar custos mais elevados do que os plásticos virgens.

Circularidade e incentivos

A circularidade foi apontada como o caminho inevitável para o futuro. Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde, lembrou que Portugal já foi exemplo europeu na reciclagem, mas que hoje está aquém das novas metas. “Os modelos atuais têm 30 anos. Precisam de ser atualizados”, afirmou, defendendo sistemas de incentivos e recompensas para aumentar a participação dos consumidores.

O Plastics Summit — Global Event 2025 contou também com um espaço dedicado à apresentação de 14 projetos, desenvolvidos no âmbito da Agenda Sustainable Plastics do PRR, demonstrando soluções concretas e replicáveis para promover a economia circular do setor. O palco dedicado a este tema contou, ainda, com a presença e intervenção do Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, Dr. Pedro Dominguinhos.