Portugal entre países da OCDE onde emprego subiu no segundo trimestre
Segundo trimestre foi sinónimo de estabilidade na taxa de emprego da OCDE. Em Portugal, registou-se uma subida, tanto em cadeia, como em termos homólogos.
Portugal foi um dos 14 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) onde o emprego aumentou, tanto em cadeia como em termos homólogos, no segundo trimestre do ano. De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira, apesar dos desafios, os mercados de trabalho continuam a dar provas de estabilidade.
“A taxa de emprego da OCDE estabilizou no segundo trimestre de 2025 no valor máximo de 70,3%“, informa a organização, numa nota enviada esta manhã às redações.
Em comparação, em Portugal, a taxa de emprego fixou-se em 73,6% entre abril e junho, acima dos 73,4% registados no primeiro trimestre de 2025 e dos 72,7% verificados há um ano. Com esta evolução, Portugal registou, assim, a 19.ª taxa de emprego mais alta da OCDE.
O topo dessa tabela é ocupado pela Islândia (84,7%), Países Baixos (82,3%) e Suíça (80,2%) e pelo Japão (80,1%).
Em contraste, a Turquia continuou a ser o país da organização com o pior desempenho (54,9%). Na base da tabela, aparecem também a Costa Rica (60,5%) e Itália (62,5%).
Quanto à taxa de participação na força de trabalho dos indivíduos dos 15 aos 64 anos, a média da OCDE situou-se em 74,1% no segundo trimestre, estável face aos três meses anteriores.
Turquia, México, Costa Rica e Itália registaram as taxas mais baixas também neste caso, enquanto a Islândia, Países Baixos, Suíça e Suécia foram as campeãs. Com uma taxa de 78,6%, Portugal ficou em 18.º lugar da tabela.
