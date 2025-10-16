Portugal leva terminal 5G para o espaço em 2027

Portugal vai levar a rede 5G para o espaço daqui a dois anos. A Altice Labs e a Agência Espacial Europeia, em colaboração com o Instituto Superior Técnico e a Universidade do Luxemburgo, preveem lançar em órbita o novo terminal de comunicações em 2027.

O equipamento tecnológico – que envolve antena, software e processadores – permite ao satélite (neste caso satélite “miniatura”) – ligar-se a redes 5G na Terra. É um projeto que está a ser desenvolvido entre Aveiro e Paris e cuja segunda fase arrancou agora, de acordo com a informação divulgada esta quinta-feira pela Altice.

A iniciativa “5G Nanosatellite” tem como objetivo integrar tecnologias de comunicação de última geração em satélites muito pequenos que são lançados em órbita baixa. O terminal vai funcionar num sistema em chip de radiofrequência da tecnológica norte-americana AMD, integrado num nanossatélite chamado CubeSat 3U, que orbitará a cerca de 500 km de altitude. Na prática, a ideia é que este aparelho, a partir do espaço, se ligue ao 5G como se de um telemóvel se tratasse.

“A tecnologia que está a ser desenvolvida permitirá, por exemplo, que o satélite mantenha uma ligação quase contínua com a rede terrestre — o que representa um avanço importante face às soluções atuais, que dependem fortemente de estações em terra e têm janelas de comunicação limitadas”, explica a operadora de telecomunicações liderada por Ana Figueiredo.

Dos testes de viabilidade até ao lançamento

Primeira fase – Realizou-se entre janeiro e outubro de 2024, quando se procedeu à definição dos requisitos e testes de viabilidade, tendo permitido fazer comparações e validar a arquitetura proposta

– Realizou-se entre janeiro e outubro de 2024, quando se procedeu à definição dos requisitos e testes de viabilidade, tendo permitido fazer comparações e validar a arquitetura proposta Segunda fase – É a etapa de tecnologia, centrada no desenvolvimento de hardware, integração de sistemas e testes em solo, que está a decorrer e deverá terminar até 2026. O que está a ser feito? Estão a ser instaladas estações de telecomunicações para 5G em três zonas de Portugal (Aveiro, Monchique e Porto Santo) que irão assegurar a ligação com o satélite em órbita. No passado mês de abril, a ESA acompanhou uma demonstração (bem-sucedida) nas instalações da Altice Labs, onde um protótipo transmitiu imagens em tempo real para um computador terrestre com ligação à internet.

– É a etapa de tecnologia, centrada no desenvolvimento de hardware, integração de sistemas e testes em solo, que está a decorrer e deverá terminar até 2026. O que está a ser feito? Estão a ser instaladas estações de telecomunicações para 5G em três zonas de Portugal (Aveiro, Monchique e Porto Santo) que irão assegurar a ligação com o satélite em órbita. No passado mês de abril, a ESA acompanhou uma demonstração (bem-sucedida) nas instalações da Altice Labs, onde um protótipo transmitiu imagens em tempo real para um computador terrestre com ligação à internet. Terceira fase – Lançamento do satélite em 2027. Será a validação final e em ambiente real, após vários anos de investigação e prototipagem. Para a Meo, esta façanha representará o “início de uma nova era para as comunicações móveis com base em redes não terrestres (NTN – Non-Terrestrial Networks).

“Este projeto coloca Portugal na linha da frente do desenvolvimento de soluções tecnológicas para o setor espacial, enquanto reforça a posição da Altice Labs como empresa tecnológica líder em inovação e de referência na Europa. A integração de redes móveis com satélites abre oportunidades em múltiplos setores — desde a indústria e agricultura até à proteção civil — contribuindo para uma sociedade mais conectada e resiliente”, comenta o polo de inovação da Altice.