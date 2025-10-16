Salários até 920 euros “escapam” ao IRS em 2026. Ouça o podcast “Ao trabalho!”
O podcast "Ao trabalho!" traz-lhe as notícias que estão a marcar o mercado de trabalho, dos salários às novas tendências, todas as quintas-feiras.
Quem ganha até 920 euros não vai pagar IRS em 2026. Esse será, em princípio, o valor do salário mínimo nacional que vigorará no próximo ano, daí que o Governo o tenha usado para atualizar o mínimo de existência na proposta de Orçamento do Estado. Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.
Esta semana, falamos também sobre os teletrabalhadores que não têm um acordo formal sobre este regime de trabalho e ainda os MBA executivos portugueses que estão entre os melhores do mundo.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Salários até 920 euros “escapam” ao IRS em 2026. Ouça o podcast “Ao trabalho!”
{{ noCommentsLabel }}