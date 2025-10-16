Salários até 920 euros “escapam” ao IRS em 2026. Ouça o podcast “Ao trabalho!”

Quem ganha até 920 euros não vai pagar IRS em 2026. Esse será, em princípio, o valor do salário mínimo nacional que vigorará no próximo ano, daí que o Governo o tenha usado para atualizar o mínimo de existência na proposta de Orçamento do Estado. Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.

Esta semana, falamos também sobre os teletrabalhadores que não têm um acordo formal sobre este regime de trabalho e ainda os MBA executivos portugueses que estão entre os melhores do mundo.