Taxas Euribor descem a três meses e sobem a seis e a 12 meses

As taxas Euribor desceram esta quinta-feira no prazo a três meses e subiu nos indexantes a seis e a 12 meses. Com as alterações, a taxa a três meses, que recuou para 2,004%, permaneceu abaixo das taxas a seis e a 12 meses.

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu para 2,110% , mais 0,007 pontos do que na quarta-feira.

, mais 0,007 pontos do que na quarta-feira. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também subiu, ao ser fixada em 2,166% , mais 0,003 pontos do que na sessão anterior.

, mais 0,003 pontos do que na sessão anterior. A Euribor a três meses caiu para 2,004%, menos 0,012 pontos do que na quarta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a agosto indicam que a Euribor a seis meses representava 38,13% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,95% e 25,45%, respetivamente.

Em setembro, as médias mensais da Euribor subiram de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada a 12 meses. A média da Euribor em setembro subiu 0,006 pontos para 2,027% a três meses e 0,018 pontos para 2,102% a seis meses.

Já a 12 meses, a média da Euribor avançou mais acentuadamente em setembro, designadamente 0,058 pontos para 2,172%.

Na reunião de 11 de setembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela segunda reunião de política monetária consecutiva, como antecipado pelos mercados e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 29 e 30 de outubro em Florença, Itália.