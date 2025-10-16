Trump anuncia reunião com Putin em Budapeste

O Presidente norte-americano anunciou esta quinta-feira que vai reunir-se com o homólogo russo, em Budapeste, sem indicar uma data, no final de uma conversa telefónica entre ambos, em que garantiu terem sido “feitos grandes progressos”.

“Decidimos que uma reunião dos nossos conselheiros seniores terá lugar na próxima semana. As reuniões iniciais serão lideradas pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, com outras pessoas ainda por definir. Será escolhido um local”, escreveu Donald Trump na sua rede social, Truth Social, após uma conversa “longa” ao telefone com o homólogo russo.

“Em seguida, o Presidente [Vladimir] Putin e eu reunir-nos-emos num local previamente combinado, Budapeste, na Hungria, para ver se podemos pôr fim a esta guerra ‘inglória’ entre a Rússia e a Ucrânia”, acrescentou o chefe de Estado norte-americano.

Já o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, escreveu na sua rede na rede social X: “Acabei de falar ao telefone com o presidente Donald Trump”, referindo que “os preparativos para a cimeira de paz entre os EUA e a Rússia estão em andamento” na Hungria que considera a “ilha” da Paz.