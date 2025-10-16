União Europeia

UE tem de reduzir desperdício alimentar em 30% até ao final década

  • Lusa
  • 16 Outubro 2025

A Comissão Europeia anunciou a revisão das regras para diminuir o desperdício alimentar e têxtil.

Os países da União Europeia (UE) têm de reduzir o desperdício alimentar em pelo menos 10% na produção e em 30% no consumo e venda até 2030, anunciou esta quinta-feira a Comissão Europeia.

Em comunicado, o executivo comunitário europeu anunciou uma revisão das regras para diminuir o desperdício alimentar e têxtil, estabelecendo mínimos de 10% no processamento e 30% no comércio e consumo até ao final da década.

A Comissão Europeia vai fazer uma revisão destes objetivos em 2027 e alegou a importância de cumprir com o estabelecido, uma vez que as últimas avaliações feitas, em 2020 e 2023, apontavam para “elevados níveis de comida desperdiçada, sem qualquer tendência de decréscimo”.

O executivo político-económico europeu também quer reduzir o desperdício da produção têxtil, que tem “consequências ambientais significativas”.

