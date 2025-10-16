Uría assessora financiamento de 80,5 milhões para central solar em Rio Maior e no Cadaval

A Uría Menéndez assessorou o MUFG Bank num financiamento de 80,5 milhões de euros destinado ao desenvolvimento de uma central fotovoltaica em Rio Maior e no Cadaval, com uma potência instalada de 130.245,75 kWp.

“A operação de financiamento assumiu uma complexidade jurídica significativa, tendo sido dividida em múltiplas tranches de crédito de natureza distinta, incluindo uma tranche de financiamento ao desenvolvimento do projeto estruturada através da emissão de obrigações integradas junto da Interbolsa e outras tranches que envolveram a emissão de garantias bancárias necessárias para o desenvolvimento de um projeto desta índole no setor da energia renovável”, revela a Uría em comunicado.

A equipa da Uría Menéndez envolvida na operação foi liderada pelo counsel João Louro e Costa e pelo associado principal José António Reymão Nogueira, tendo ainda contado com a participação dos associados sénior Diogo Zambujo e Jill Soet Palmeiro e da associada júnior Francisca Costa.

“Esta operação representa um marco da operação do MUFG Bank em Portugal, sendo a primeira vez que o MUFG Bank atua em Portugal na qualidade de Mandated Lead Arranger, demonstrando a confiança do banco do grupo japonês no mercado português de energia renovável e no potencial do setor energético nacional”, acrescenta.