5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que Portugal preside à reunião dos 13 Estados-membros mais digitalizados da Europa, o Parlamento leva à discussão o regulamento europeu relativo às transferências a crédito imediatas em euros. Ainda por cá, Aguiar-Branco recebe o presidente da Assembleia Nacional da República da Coreia. Já lá fora, José Luís Carneiro participa no congresso do PS europeu.

Portugal preside reunião dos países mais digitalizados da Europa

Portugal preside à reunião do “D9+” – grupo informal com os 13 estados-membros mais digitalizados da Europa. São eles: Portugal, Espanha, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Estónia, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Irlanda, Polónia, Eslovénia e República Checa. A iniciativa, que acontece no Pavilhão de Portugal, Parque das Nações (Lisboa), conta com a presença do ministro-adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, em representação da Presidência Portuguesa do “D9+”. Participam ainda os ministros da Estónia e da Suécia, as ministras da Irlanda e do Luxemburgo, além de representantes das restantes delegações.

Como anda a economia por cá e na Europa

Esta sexta-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga as taxas de Juro Implícitas no Crédito à Habitação e os índices de preços na produção industrial referentes a setembro. Lá fora, o Eurostat publica o índice de preços harmonizados no consumidor relativo a setembro e dados sobre o alojamento turístico durante o ano de 2024.

Transferências a crédito imediatas em euros em discussão na AR

Os partidos com assento político na Assembleia da República discutem esta sexta-feira uma proposta de Lei que assegura a execução do regulamento europeu relativo às transferências a crédito imediatas em euros. O Parlamento analisa ainda uma proposta de Lei relacionada com as informações que acompanham as transferências de fundos e de determinados criptoativos.

Aguiar-Branco recebe Woo Wonshik

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco preside, pelas 16h00, à cerimónia de boas-vindas ao presidente da Assembleia Nacional da República da Coreia, Woo Wonshik, por ocasião da visita oficial que realiza a Portugal.

José Luís Carneiro participa no congresso do PS europeu

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro participa no Congresso do Partido Socialista Europeu (PES Congress), que acontece entre esta sexta-feira e sábado, em Amesterdão, Holanda.