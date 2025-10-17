Administrador financeiro do Banco de Fomento de saída

O Banco Português de Fomento prepara-se para uma nova alteração na gestão. O administrador financeiro está de saída, de acordo com as informações recolhidas pelo ECO. Bruno Rodrigues, que tinha ‘sobrevivido’ às profundas mudanças promovidas há um ano, deixa o cargo no final do mês. O banco confirma e adianta que o novo CFO já está em processo de fit & proper junto do Banco de Portugal.

Há um ano, quando o conselho de administração sofreu uma revolução, praticamente mudou tudo, incluindo o cargo de chairman (Carlos Leiria Pinto) e CEO (Gonçalo Regalado). Bruno Rodrigues manteve-se em funções seguindo-se as boas práticas que recomendam a manutenção de pelo menos um administrador do board anterior para evitar disrupções e garantir uma continuidade na gestão. Ao fim de um ano, e passado o período de transição, está na porta de saída tendo a informação sido já comunicada aos diretores num encontro realizado pelo banco em Viseu.

Fonte oficial do banco revela que Bruno Rodrigues deixa o cargo para “abraçar um novo desafio profissional” e que a decisão — “pessoal” — foi apresentada à comissão executiva e conselho de administração em setembro.

Peça fundamental na transição

Há um mês, o próprio Gonçalo Regalado partilhou uma mensagem interna para comunicar a saída do administrador, a quem deixou um agradecimento pela passagem de testemunho dentro do banco. “Ao longo de praticamente dois anos, o Bruno [Rodrigues] foi uma peça fundamental na história recente do nosso banco (…) tendo liderado toda a transição da nossa comissão executiva“, escreveu o CEO.

“A sua saída deixa, naturalmente, um vazio, mas continuaremos a trabalhar para trazer a bordo profissionais de excelência com reputação, conhecimento, confiança e solidez”, acrescentou.

Para reconhecer o seu trabalho, sob proposta de Gonçalo Regalado, a comissão executiva aprovou por unanimidade a entrega do Prémio de Reconhecimento Diamante a Bruno Rodrigues, “que será sempre um embaixador do grupo”, disse ainda.

Próximo CFO à espera do Banco de Portugal

O banco adiantou ainda ao ECO que o próximo CFO já tem o seu processo de avaliação de idoneidade e adequação (fit & proper) do Banco de Portugal em curso, mas não revela quem.

Atualmente a comissão executiva conta com seis membros, incluindo Regalado, que assumiu funções de CEO no início do ano com o objetivo, anunciado pelo Governo, de relançar a instituição.

Desde então o gestor tem procurado dar um impulso à atividade do banco, que espera atingir os sete mil milhões de euros em financiamentos no final deste ano, incluindo garantias, instrumentos de capital, dívida e fundos de investimento, um montante 14 vezes superior ao que tinha sido mobilizado em 2024, segundo revelou num encontro empresarial realizado este mês.

“Em 2026, o Banco Português de Fomento quer atingir dez mil milhões de euros de financiamento, chegando a 3% do Produto Interno Bruto (PIB)”, adiantou.