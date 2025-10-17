Antigo ‘vice’ da Parpública Marco Neves assume presidência da Portugal Ventures

O gestor Marco Neves, antigo vice-presidente da Parpública e CEO da Lisgarante, foi esta sexta-feira eleito pelos acionistas da Portugal Ventures como novo presidente da instituição para o mandato 2025-2027.

A informação foi divulgada em comunicado pelo Banco Português de Fomento (BPF), principal acionista da Portugal Ventures, que refere que além de Marco Neves, que acumulou ainda funções na Garval e na Norgarante, os acionistas também aprovaram outros elementos para a empresa. O vice-presidente será João Miranda, antigo diretor de marketing do Banco Atlântico Europa e com vários cargos no Millennium BCP.

Já a antiga responsável financeira de Atila e Whitestar Asset Solutions Carla Areias será vogal da Portugal Ventures. Citado em comunicado, o presidente da comissão executiva do BPF, Gonçalo Regalado, considerou que esta eleição “marca uma nova fase para a Portugal Ventures”.

Para o responsável, estas nomeações reforçam o papel da Portugal Ventures “no ecossistema empresarial português enquanto empresa mais ativa, mais próxima das empresas e mais capaz de projetar o futuro”. O início de funções está condicionado à apreciação pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) do pedido de avaliação das alterações, refere o BPF.