Empresas

Antigo ‘vice’ da Parpública Marco Neves assume presidência da Portugal Ventures

  • Lusa
  • 17 Outubro 2025

O vice-presidente será João Miranda e Carla Areias será vogal da Portugal Ventures.

O gestor Marco Neves, antigo vice-presidente da Parpública e CEO da Lisgarante, foi esta sexta-feira eleito pelos acionistas da Portugal Ventures como novo presidente da instituição para o mandato 2025-2027.

A informação foi divulgada em comunicado pelo Banco Português de Fomento (BPF), principal acionista da Portugal Ventures, que refere que além de Marco Neves, que acumulou ainda funções na Garval e na Norgarante, os acionistas também aprovaram outros elementos para a empresa. O vice-presidente será João Miranda, antigo diretor de marketing do Banco Atlântico Europa e com vários cargos no Millennium BCP.

Já a antiga responsável financeira de Atila e Whitestar Asset Solutions Carla Areias será vogal da Portugal Ventures. Citado em comunicado, o presidente da comissão executiva do BPF, Gonçalo Regalado, considerou que esta eleição “marca uma nova fase para a Portugal Ventures”.

Para o responsável, estas nomeações reforçam o papel da Portugal Ventures “no ecossistema empresarial português enquanto empresa mais ativa, mais próxima das empresas e mais capaz de projetar o futuro”. O início de funções está condicionado à apreciação pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) do pedido de avaliação das alterações, refere o BPF.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Antigo ‘vice’ da Parpública Marco Neves assume presidência da Portugal Ventures

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Portugal Ventures investe 5,5 milhões em startups de Leiria

Ana Marcela,

A terceira edição da Call Leiria Crescimento decorre até 18 de maio. As duas edições anteriores receberam 89 candidaturas, tendo sido investidas quatro.