+M

Apple assina acordo de 600 milhões para transmitir Fórmula 1 em exclusivo nos EUA

 Lusa,

Até aqui, os direitos de transmissão da F1 estavam atribuídos ao canal norte-americano ESPN, detido pela Disney.

A Apple TV assinou um acordo de 700 milhões de dólares (quase 600 milhões de euros) para a transmissão, em exclusivo, da Fórmula 1 (F1) nos Estados Unidos.

O acordo, que foi anunciado em comunicado pelas duas partes, inclui a transmissão dos treinos livres, qualificações, corridas e do Grande Prémio e é válido por cinco anos. O Financial Times avançou esta sexta que este acordo vale cerca de 700 milhões de dólares.

Até aqui, os direitos de transmissão da F1 estavam atribuídos ao canal norte-americano ESPN, detido pela Disney. “Esta é uma parceria incrivelmente entusiasmante tanto para a Fórmula 1 como para a Apple”, afirmou, citado na mesma nota, o presidente executivo (CEO) da F1, Stefano Domenicali.

O número de seguidores da F1 nas redes sociais cresceu, desde 2018, de 18,7 milhões para 107,6 milhões.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Desporto
F1 é “negócio saudável” e de elevada promoção do Algarve

Presidente da maior associação de hoteleiros do Algarve considera que regresso da Fórmula 1 ao Algarve é positivo para o turismo da região e que a "possibilidade de negócio é sempre saudável".

Lusa,

Atualidade
Montenegro anuncia hospital e Fórmula 1 no Algarve

No início de outubro, o Governo vai lançar o concurso internacional para a construção do novo hospital em regime de PPP para que entre em funções em 2030, num investimento de 800 milhões de euros.

Salomé Pinto, Shrikesh Laxmidas,

Marketing
Disney e Fórmula 1 “aceleram” com parceria em 2026

A colaboração, que arranca na próxima temporada, pretende unir os fãs de todo o mundo em torno de experiências inesquecíveis e únicas, conteúdos e merchandising.

+ M,