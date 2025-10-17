Arábia Saudita assume o lugar de Osaka e avança na preparação da Expo 2030 em Riade

A Arábia Saudita assumiu oficialmente o lugar do Japão na organização da Expo 2030 Riyadh, que será realizada entre outubro de 2030 e março de 2031 na capital saudita.

O evento marcou o início da fase de planeamento de um dos maiores eventos internacionais da próxima década.

No mesmo evento, o pavilhão saudita foi premiado com a medalha de ouro do BIE pelo melhor design arquitetónico e paisagístico. A Espanha obteve a medalha de prata e os Emirados Árabes Unidos, a de bronze nesta categoria.

O pavilhão saudita em Osaka, centrado na relação entre cultura, tecnologia e sustentabilidade, foi um dos mais visitados do evento. A Expo 2030 transformará Riade na sede de um dos maiores eventos internacionais da década.

ÁREA DE SEIS MILHÕES DE METROS

O recinto da Expo 2030 Riad ocupará mais de seis milhões de metros quadrados no norte da capital, junto ao futuro aeroporto internacional Rei Salman. O seu design combina espaços naturais, tecnológicos e culturais.

O projeto foi concebido como um ambiente urbano sustentável que permanecerá operacional após a exposição. O plano prevê cinco áreas temáticas focadas nos principais desafios globais: transição energética, alterações climáticas, digitalização e qualidade de vida.

As cinco áreas serão Arábia Saudita, Colaboração Internacional, Inovação Tecnológica, Soluções Sustentáveis e Comunidades Prósperas. O projeto urbano integra os antigos wadi (vales naturais) no traçado do recinto, criando corredores verdes e sistemas de ventilação natural.

O recinto estará diretamente ligado ao metro de Riade e dará prioridade à mobilidade elétrica e pedonal. O projeto reflete a estratégia nacional Visão 2030, orientada para diversificar a economia e promover a inovação, o conhecimento e a cooperação internacional.

IMPACTO ECONÓMICO MILIONÁRIO

De acordo com estimativas oficiais, a Expo 2030 contribuirá com cerca de 64 mil milhões de dólares para o PIB nacional. O evento irá gerar mais de 170 000 empregos diretos e indiretos durante o seu desenvolvimento.

A empresa Expo 2030 Riyadh Co., dependente do fundo soberano saudita (PIF), será responsável pela execução e gestão do projeto. A exposição espera receber mais de 40 milhões de visitantes durante os seis meses de duração do evento.

Prevê-se a participação de cerca de 200 países no evento. Os pavilhões nacionais são projetados como construções permanentes, com o objetivo de consolidar um legado físico e económico a longo prazo.

LEGADO PERMANENTE

Após o encerramento, o recinto será transformado num centro internacional de inovação e cultura. Incluirá áreas residenciais, comerciais e de investigação, contribuindo para a consolidação de Riade como destino global de investimento e conhecimento.

O projeto procura deixar uma marca duradoura na capital saudita, para além dos seis meses de duração do evento. A infraestrutura permanente faz parte da estratégia de desenvolvimento urbano e económico do reino.