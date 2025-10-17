As empresas e os líderes com melhor reputação em Portugal, segundo o ranking Merco

O Grupo Nabeiro ocupa destacadamente a primeira posição com uma pontuação de 10. Já Rui Miguel Nabeiro é o líder com melhor reputação.

Grupo Nabeiro e Sonae mantêm a primeira e segunda posição do ranking de melhor reputação em Portugal, no ano de 2025, segundo a análise da Merco. A Ikea sobe este ano à terceira posição. Entre os líderes, destaca-se Rui Miguel Nabeiro (Delta Cafés) que mantém a primeira posição pelo quarto ano consecutivo, seguindo-se Cláudia Azevedo (Sonae) e Paulo Macedo (Caixa Geral de Depósitos).

No que diz respeito às empresas, o Grupo Nabeiro ocupa destacadamente a primeira posição com uma pontuação de 10, à semelhança do ano passado, pelo que a dona da marca de café Delta é a empresa com melhor reputação em Portugal em 2025 pelo quinto ano consecutivo. Segue-se a Sonae (8,379) e Ikea (8,007) no pódio.

O restante top 10 – em que todas as marcas pontuaram abaixo de 8 – é composto pela Jerónimo Martins, EDP, Galp, Mercadona, Microsoft, Lidl e Continente.

Na análise por setores de atividade, lideram a Vieira de Almeida Advogados (advocacia), o Grupo Nabeiro (alimentação), a Deloitte (auditoria e consultoria), a BMW (automóvel), a Caixa Geral de Depósitos (banca), o Super Bock Group (bebidas), a Ikea (distribuição e equipamento para o lar), a Worten (distribuição especializada), a Jerónimo Martins (distribuição generalista), a Adidas (distribuição moda), a Renova (drogaria e perfumaria), a Apple (eletrónica de consumo), a EDP (energia e utilities), a Bial (farmacêutico) e a Sociedade Ponto Verde (gestão, valorização e tratamento de resíduos).

Entre os seus setores lideram também a Sonae (holding empresarial), o Pestana Hotel Group (hotelaria e turismo), a Corticeira Amorim (indústria), a Microsoft (informática e software), a Mota-Engil (infraestruturas e construção), a RTP (meios de comunicação), a CUF (saúde), a Ageas (seguros), a Google (serviços de internet), a Teleperformance (serviços profissionais), a Siemens (tecnológico/industrial), a Vodafone (telecomunicações), os CTT (transporte de mercadorias e logística) e a TAP (transporte de passageiros).

A Vodafone lidera, por sua vez, o ranking de empresas com as melhores equipas de comunicação (segundo os jornalistas), tendo destronado a Nos para o segundo lugar, surgindo depois o Super Bock Group no terceiro lugar. O top cinco fica completo com a Sonae e o Continente.

Rui Miguel Nabeiro revalida primeiro lugar entre os líderes com melhor reputação

No que diz respeito aos líderes com melhor reputação, Rui Miguel Nabeiro, CEO do Grupo Nabeiro Delta Cafés volta a seguir na frente da classificação, recolhendo uma pontuação de 10. Segue-se Cláudia Azevedo, CEO da Sonae, e Paulo Macedo, líder da Caixa Geral de Depósitos, que também mantêm assim as suas posições no ranking.

Rita Nabeiro (Grupo Nabeiro) escalou seis posições para o quarto lugar, sendo que na classificação surgem depois os nomes de Pedro Soares dos Santos (Jerónimo Martins), Paula Amorim (Galp), Miguel Stilwell d’Andrade (EDP), Francisco Pedro Balsemão (Impresa), António Horta Osório (Bial) e Paulo de Azevedo (Sonae).

A sexta edição do estudo contou com a participação de 288 executivos de grandes empresas (que faturam mais de 20 milhões de euros), 37 diretores de comunicação e líderes de opinião, 31 jornalistas de negócios, 31 membros do governo, 41 professores universitários da área empresarial, 45 analistas financeiros, 41 gestores de redes sociais, 40 gestores de ONG, 40 líderes sindicais, 40 dirigentes de associações de consumidores, 883 estudantes universitários e 2.000 cidadãos.