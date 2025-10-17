B. Braun celebra o seu 70.º aniversário na sua sede em Rubí, com soluções presentes em todos os hospitais espanhóis

A empresa de tecnologia médica B. Braun comemorou o seu 70.º aniversário em Espanha com um evento institucional na sua sede central em Rubí (Barcelona), de onde produz soluções que estão presentes em 100% dos hospitais espanhóis.

O encontro reuniu o ministro da Indústria e Turismo, Jordi Hereu; a presidente da Câmara Municipal de Rubí, Ana María Martínez; o secretário de Empresa e Competitividade, Jaume Baró; e a gerente da Região Sanitária Barcelona Metropolitana Norte, Candela Calle, juntamente com representantes da empresa e do setor.

Desde a sua chegada a Rubí em 1955, a empresa tem acompanhado a evolução do sistema sanitário espanhol, contribuindo com inovação, emprego e progresso. Todos os anos, mais de cinco milhões de pessoas são internadas em hospitais espanhóis e mais de 31 milhões são atendidas em serviços de urgência, onde as soluções da B. Braun são parte essencial dos cuidados e da segurança do paciente.

A atividade da B. Braun começou com uma pequena fábrica dedicada à produção de fio de catgut, um material pioneiro para suturas cirúrgicas. Atualmente, conta com 2.700 funcionários no país, dos quais cerca de 2.000 estão na sede em Rubí, e com uma rede de 18 centros de produção, logística e diálise distribuídos por todo o território.

As instalações têm mais de 100 000 metros quadrados e abrigam o Centro de Excelência Internacional em tecnologias para o fechamento de feridas, referência internacional desde 1996. Todos os anos, são produzidas mais de 45 milhões de suturas utilizadas por cirurgiões de todo o mundo. Além disso, abriga mais de 40 000 metros quadrados dedicados à produção de soluções intravenosas, que operam continuamente 24 horas por dia através de 15 linhas de produção, contribuindo para o tratamento de mais de 18 milhões de pacientes por ano.

Neste mesmo recinto encontra-se o seu serviço especializado em nutrição parentérica individualizada, que atende mais de 200 pacientes por dia. Desde 2009, a B. Braun é a única empresa em Espanha com capacidade para elaborar nutrições parentéricas pediátricas personalizadas, proporcionando um suporte vital.

Jordi Hereu destacou o peso industrial e tecnológico da empresa na Catalunha e a sua contribuição para o sistema de saúde espanhol. Por sua vez, o diretor executivo da B. Braun Espanha, Christoph Müller, afirmou que «o nosso objetivo continua a ser o mesmo de há 70 anos: proteger e melhorar a saúde das pessoas. Tudo o que fazemos, cada inovação, cada investimento, cada avanço tecnológico, tem o mesmo objetivo: impactar positivamente a vida dos pacientes e facilitar o trabalho dos profissionais de saúde».

A B. Braun foi fundada em 1839 na Alemanha e, ao longo da sua história, contribuiu decisivamente para o avanço da medicina moderna com soluções que mudaram a prática clínica e melhoraram a segurança do paciente. O seu portfólio, com mais de 5000 produtos, abrange praticamente todas as especialidades médicas, desde terapia de infusão, neurocirurgia ou cirurgia ortopédica até urologia, oncologia ou nutrição clínica.

Desde a sua chegada à Espanha há sete décadas, tem acompanhado o sistema de saúde espanhol através da colaboração constante com centros públicos e privados e com profissionais de saúde. Na última década, a empresa investiu mais de 400 milhões de euros em Espanha para modernizar as suas instalações e impulsionar a inovação. Além disso, a B. Braun indicou que promove a resiliência e a autonomia do sistema de saúde, garantindo o abastecimento de produtos essenciais. A sua fábrica em Jaén produz 12 % dos princípios ativos identificados como essenciais pela AEMPS.