Contagem em falta na freguesia de Lisboa deixa CDU a cinco votos do Chega

A contagem dos votos em falta na freguesia de São Domingos de Benfica já terminou, encurtando ainda mais a distância que já era residual entre CDU e Chega na eleição para a Câmara Municipal de Lisboa. Segundo a informação avançada pelo Observador e confirmada pelo ECO/Local Online, a CDU fica agora a residuais cinco votos do Chega entre um total de 265.268 votantes nas 24 freguesias lisboetas.

No entanto, a contenda não está terminada. Há ainda votos que foram alvo de protesto, sobre os quais a assembleia de apuramento geral ainda se irá pronunciar esta sexta-feira. Resta ainda uma instância adicional caso uma ou várias candidaturas se sintam prejudicadas: o Tribunal Constitucional.

Com este apuramento, a discussão sobre “voto útil” à esquerda nas autárquicas em Lisboa terá um capítulo ainda mais intenso a partir desta sexta-feira. A coligação encabeçada pelo PS incluiu Livre, Bloco de Esquerda e PAN, mas, por opção da CDU, não abrangeu toda a esquerda.

A equipa de Alexandra Leitão apelou ao voto útil na coligação, dando a entender que o voto na CDU poderia ajudar à eleição de Carlos Moedas. Finalizada a contagem de votos de São Domingos de Benfica, entre os boletins não contados no domingo, os comunistas somaram sete votos e o Chega apenas um. Os demais, segundo o Observador, foram distribuídos entre PS/L/BE/PAN (30), PSD/CDS/IL (21) e Volt (1).

Dito de outra forma, por seis votos (os cinco de desvantagem e mais um que asseguraria a ultrapassagem), João Ferreira vai sozinho para a vereação da Câmara Municipal de Lisboa, enquanto Bruno Mascarenhas irá acompanhado do segundo vereador eleito pelo Chega no domingo no concelho de Lisboa.

No mandato que agora termina, a vereação foi composta por sete vereadores da coligação dos social-democratas, sete do PS/Livre, dois da CDU e um do Bloco de Esquerda. Com as autárquicas de domingo, Carlos Moedas passou para oito, Alexandra Leitão (numa coligação que incluía, entre outros, o Bloco) ficou com seis, o Chega com dois e a CDU com um.

Um eventual pedido de impugnação das eleições terá de ocorrer nas próximas horas. O líder do PCP, Paulo Raimundo, não afastou essa possibilidade, remetendo a decisão final para depois do encerramento da Assembleia de apuramento geral, o que deverá ocorrer ao final do dia.