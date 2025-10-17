Contagem em falta na freguesia de Lisboa deixa CDU a cinco votos do Chega
Contagem de 61 boletins em falta na freguesia de São Domingos de Benfica aproximou ainda mais João Ferreira de Bruno Mascarenhas. PS/L/BE/PAN, que apelaram ao voto útil, somaram 30 votos.
A contagem dos votos em falta na freguesia de São Domingos de Benfica já terminou, encurtando ainda mais a distância que já era residual entre CDU e Chega na eleição para a Câmara Municipal de Lisboa. Segundo a informação avançada pelo Observador e confirmada pelo ECO/Local Online, a CDU fica agora a residuais cinco votos do Chega entre um total de 265.268 votantes nas 24 freguesias lisboetas.
No entanto, a contenda não está terminada. Há ainda votos que foram alvo de protesto, sobre os quais a assembleia de apuramento geral ainda se irá pronunciar esta sexta-feira. Resta ainda uma instância adicional caso uma ou várias candidaturas se sintam prejudicadas: o Tribunal Constitucional.
Com este apuramento, a discussão sobre “voto útil” à esquerda nas autárquicas em Lisboa terá um capítulo ainda mais intenso a partir desta sexta-feira. A coligação encabeçada pelo PS incluiu Livre, Bloco de Esquerda e PAN, mas, por opção da CDU, não abrangeu toda a esquerda.
A equipa de Alexandra Leitão apelou ao voto útil na coligação, dando a entender que o voto na CDU poderia ajudar à eleição de Carlos Moedas. Finalizada a contagem de votos de São Domingos de Benfica, entre os boletins não contados no domingo, os comunistas somaram sete votos e o Chega apenas um. Os demais, segundo o Observador, foram distribuídos entre PS/L/BE/PAN (30), PSD/CDS/IL (21) e Volt (1).
Dito de outra forma, por seis votos (os cinco de desvantagem e mais um que asseguraria a ultrapassagem), João Ferreira vai sozinho para a vereação da Câmara Municipal de Lisboa, enquanto Bruno Mascarenhas irá acompanhado do segundo vereador eleito pelo Chega no domingo no concelho de Lisboa.
No mandato que agora termina, a vereação foi composta por sete vereadores da coligação dos social-democratas, sete do PS/Livre, dois da CDU e um do Bloco de Esquerda. Com as autárquicas de domingo, Carlos Moedas passou para oito, Alexandra Leitão (numa coligação que incluía, entre outros, o Bloco) ficou com seis, o Chega com dois e a CDU com um.
Um eventual pedido de impugnação das eleições terá de ocorrer nas próximas horas. O líder do PCP, Paulo Raimundo, não afastou essa possibilidade, remetendo a decisão final para depois do encerramento da Assembleia de apuramento geral, o que deverá ocorrer ao final do dia.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Contagem em falta na freguesia de Lisboa deixa CDU a cinco votos do Chega
{{ noCommentsLabel }}