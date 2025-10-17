Dormidas no turismo na UE batem novo recorde em 2024. Portugal cresce acima da média

As dormidas nos estabelecimentos de turismo na União Europeia cresceram 2,7% em 2024, face ao ano anterior, ultrapassando pela primeira vez a fasquia dos três mil milhões. Portugal cresceu acima da média, com as dormidas a subirem, no ano passado, perto de 4% face a 2023, revelam dados do Eurostat.

Cerca de dois terços (62,8%) das dormidas foram em hotéis e alojamentos similares, 23,7% em alojamentos de férias e outros alojamentos de curta duração, como apartamentos arrendados, e 13,5% em parques de campismo, parques para autocaravanas e parques de reboques, acrescenta o gabinete de estatísticas europeu.

Portugal registou 88 milhões de dormidas, o que representa um crescimento de 3,75% face às 84,9 milhões de dormidas em 2023, com o país a superar a média europeia. Chipre e Malta registaram os maiores crescimentos anuais, com aumentos de 14,5% e 14,4%, respetivamente.

Em sentido contrário, apenas dois países viram a procura baixar face a 2023. A Finlândia observou uma diminuição de 0,7% nas dormidas, enquanto França assistiu a uma desaceleração de 0,6%. Bélgica e Suécia mantiveram números praticamente estáveis, com um ligeiro aumento de 0,3%.

Residentes representam mais de metade das dormidas

Mais de metade (51,9%, ou 1,57 mil milhões de dormidas) das 3,02 mil milhões de dormidas na UE foi feita por hóspedes nacionais dos respetivos países, enquanto os restantes 48,1% (1,45 mil milhões) corresponderam a hóspedes internacionais.

Segundo o Eurostat, a maior parte das dormidas de hóspedes internacionais foi efetuada por turistas provenientes de outros países da UE (61,6%) e de outros países europeus (21,3%), enquanto apenas 16,4% das dormidas internacionais foram realizadas por pessoas oriundas de outras regiões do mundo.

Entre os turistas provenientes de fora do continente europeu, os hóspedes da América do Norte representaram 7,5% de todas as dormidas internacionais, seguidos da Ásia com 4,9%, da América Central e do Sul com 2,3%, da Oceânia com 1,0% e de África com 0,8%.