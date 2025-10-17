Estratégia digital será lançada até ao final de 2025, diz Gonçalo Matias

O ministro-Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, anunciou esta sexta-feira que a estratégia digital será lançada até ao final de 2025 e referiu que a questão do voto digital “está a ser estudada neste momento”.

“Até final do ano vamos lançar a estratégia digital que tem várias componentes importantes, algumas das quais nós já fomos adiantando. Por exemplo, a ambição de ter os serviços 100% digitais até 2030, que é uma realidade que existe, por exemplo, na Estónia”, disse.

O ministro destacou ainda que o voto digital está nos planos do Governo, sendo uma matéria que “está a ser estudada neste momento”, tendo em conta que “exige grandes garantias de segurança”.

O governante, que falava em Lisboa, à margem da reunião do D9+, grupo de países na vanguarda da digitalização ao qual Portugal preside no segundo semestre do ano, afirmou que os serviços públicos digitais têm uma “enorme vantagem de tempo e de conforto”, uma vez que os cidadãos conseguem “tratar dos seus assuntos de forma remota”.

Em relação às lojas do cidadão, Gonçalo Matias afirmou que continuará a expansão da rede ao longo do próximo ano.

Relativamente à regulação do ambiente digital, o governante referiu que o objetivo “é garantir sempre que não há fragmentação regulatória”, tendo já anunciado a ANACOM como regulador único para inteligência artificial (IA).

Em relação ao Tribunal de Contas, que pretende que funcione de acordo com a sua função jurisdicional, reduzindo o visto prévio e aumentando a fiscalização, Gonçalo Matias prevê “ter uma proposta no início do próximo ano” para apresentar.