Família EDP aumenta produção de energia em 14%

A EDP e a EDP Renováveis (EDPR) registaram um aumento de 14% na produção de energia no terceiro trimestre, em termos homólogos, informou esta terça-feira a elétrica em relatórios publicados esta sexta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A produção hídrica na Península Ibérica da EDP atingiu nove Terawatts-hora (TWh), ficando 1,9 TWh acima do esperado. “Apesar de um terceiro trimestre ligeiramente abaixo da média, os primeiros nove meses de 2025 foram marcados por fortes recursos hídricos, 38% acima da média histórica vs. 33%” no trimestre homólogo, explica a empresa.

Já a produção de energia renovável da EDPR, também liderada por Miguel Stilwell de Andrade, teve um crescimento para 30 TWh, com um desempenho operacional “apoiado por uma maior capacidade instalada”. A maior parte da produção foi na América do Norte (14.569 GWH), mas o maior crescimento foi na América do Sul (+30%). Já a Europa continua a ser segunda na produção, mas registou uma queda de 0,2% no terceiro trimestre.

“Nos últimos 12 meses, as adições de capacidade bruta totalizaram +3,3 GW, com a Europa e a América do Norte a representarem 82% deste crescimento e a energia solar a contribuir com 64% do total de adições”, explica a EDPR. Estas adições foram parcialmente mitigadas pela rotação de ativos, incluindo a desconsolidação de 83 MW de energia solar em Espanha (2T25) e 121 MW de energia eólica em França e na Bélgica (3T25)”, acrescenta o comunicado.

Apesar de um primeiro trimestre ligeiramente abaixo da média, a EDP diz que os primeiros nove meses do ano foram marcados por “fortes recursos hídricos”, 38% acima da média histórica (33% no período homólogo). No início do ano, os níveis dos reservatórios estavam em cerca de 60% e aumentaram para 68% no final setembro, situando-se acima da média de 52% referente ao período.

“Este aumento reflete os elevados níveis de pluviosidade registados durante os primeiros meses do ano, apresentando níveis de reservatórios confortáveis para suportar os meses mais secos do verão”, refere a empresa.

A produção eólica e solar aumentou 14% para 31 TWh (incluindo solar distribuído na Europa e no Brasil), “suportada pelo forte crescimento da capacidade instalada solar nos últimos 12 meses, principalmente na América do Norte”, refere a empresa, acrescentado que a produção eólica diminuiu 1% face ao período homólogo, sobretudo devido aos recursos eólicos abaixo da média na Europa, “parcialmente compensados pela melhoria das condições eólicas na América do Sul”.

Preço da eletricidade sobe e número de clientes desce

A EDP, nos dados operacionais previsionais, destaca que os preços médios de eletricidade na Península Ibérica aumentaram 24% face ao período homólogo, de 52€/MWh no terceiro trimestre de 2024 para 65€/MWh um ano depois.

E depois da perda de 68 mil clientes no mercado de eletricidade em Portugal, no primeiro trimestre, a EDP aponta agora para uma estabilização. Ainda assim, no terceiro trimestre perdeu mais sete mil clientes face ao trimestre anterior no mercado liberalizado (soma no acumulado do ano uma perda de 70 mil clientes) e mais 12 mil no mercado regulado (43 mil em nove meses).

Evolução do número de cliente é o “resultado da competitividade das ofertas comerciais da EDP, a crescente adesão a serviços diferenciados e a manutenção de elevados níveis de qualidade no serviço ao cliente”, explica a empresa.

(Notícia atualizada com mais informação)