Ferramentas de marketing digital são a aposta para o sucesso na Black Friday 2025

Quando todas as marcas anunciam “os maiores descontos do ano”, o verdadeiro desafio da Black Friday 2025 não será o preço, será a atenção do consumidor. Num mercado cada vez mais saturado, o sucesso depende menos do tamanho da promoção e mais da capacidade de usar dados, tecnologia e automação para comunicar de forma relevante.

Portugal: consumidores mais digitais e pagamentos instantâneos em alta

Em Portugal, a Black Friday 2024 bateu recordes. De acordo com dados da SIBS, o gasto médio dos consumidores foi de 49 euros, representando um aumento face a 2023. As compras online cresceram 27%, e o uso do MB WAY disparou: +85% nas transações digitais e +42% nas presenciais.

O país consolida uma tendência europeia: um consumidor que combina canais, pesquisa antes de comprar e exige rapidez e conveniência. Para as empresas, isso significa que o investimento em automação e integração omnicanal deixou de ser opcional, é a única forma de gerir volumes elevados de interações com consistência.

Nasce um novo diferencial competitivo:

Existe um padrão claro: o consumidor é mais conectado, exigente e impaciente. A competição deixou de ser apenas por preço, é por atenção, relevância e tempo de resposta.

Ferramentas de automação de marketing e inteligência artificial permitem gerir esse novo cenário com precisão:

automatizam fluxos de e-mail, SMS, push e redes sociais;

personalizam ofertas com base em comportamento;

otimizam campanhas em tempo real;

e integram todos os canais numa só plataforma.

Com isso, as marcas conseguem escalar a comunicação sem perder o toque humano e sem desperdiçar orçamento em ações genéricas.

A oportunidade para sair na frente em 2025

Antecipar tornou-se a palavra-chave de 2025. Cada vez mais empresas começam as suas ações de Black Friday em outubro, aproveitando o período para testar campanhas, recolher dados e ajustar mensagens.

É nessa lógica que a E-goi, plataforma portuguesa de automação de marketing omnicanal e inteligência artificial, decidiu antecipar a sua própria campanha de Black Friday, oferecendo até 100% de cashback em todos os planos pagos.

“Queremos que os nossos clientes cheguem à Black Friday prontos para vender mais e melhor. O cashback progressivo é uma forma de recompensar quem planeia com antecedência e duplicar o poder de investimento em marketing”, afirma Marcelo Caruana, Head of Marketing da E-goi.

Para participar, basta contratar um dos planos Base, Pro ou Corporate e utilizar o cupom BF2025CASHBACK. O valor pago é devolvido integralmente em créditos E-goi, que podem ser usados em campanhas de e-mail, SMS, voz, push, e outros canais disponíveis na plataforma.

A oferta é válida para novos clientes até 28 de novembro, e os créditos concedidos têm validade de seis meses. Para aproveitar a promoção, acesse o site: Black Friday E-goi 2025.