Grupo Mosqueteiros oferece valor das propinas a 200 estudantes deslocados

A iniciativa vai atribuir o valor máximo da propina em Portugal (700 euros) em compras a 200 estudantes deslocados a mais de 50 km. As candidaturas estão abertas até ao dia 21 de outubro.

O Grupo Mosqueteiros lançou o projeto “Por Nossa Conta. Juntos pelos Estudantes”, através do qual vai atribuir 700 euros (o valor máximo, arredondado da propina em Portugal) a 200 estudantes universitários deslocados de todos os distritos do país e regiões autónomas.

“O projeto ‘Por Nossa Conta’ reflete o nosso compromisso de estar ao lado das comunidades e nasce da vontade do Grupo Mosqueteiros de estar junto dos jovens que, todos os anos, se deslocam para estudar. Queremos que estes estudantes sintam que não estão sozinhos e que podem contar connosco nesta etapa desafiante das suas vidas”, diz Rita Ferreira, responsável da direção de comunicação e informação do Grupo Mosqueteiros, citada em comunicado.

O projeto, que conta com o apoio da Fundação da Juventude, vai assim atribuir o valor máximo da propina em Portugal (697 euros, arredondados para 700 euros) em compras nas insígnias do Grupo (Intermarché, Bricomarché e Roady) a 200 estudantes, 10 vencedores por cada distrito e cada região autónoma de Portugal. O objetivo passa por “aliviar os encargos financeiros de quem enfrenta o desafio de estudar a mais de 50 km da sua residência habitual“.

“Esta iniciativa ganha particular relevância num momento em que já está anunciada a subida das propinas no Ensino Superior a partir do ano letivo 2026/2027, reforçando a importância de medidas que ajudem os jovens e as famílias portuguesas a gerir os custos da educação”, refere-se em nota de imprensa.

As candidaturas estão abertas até ao dia 21 de outubro, podendo ser feitas através de uma landing page. Para participar, os estudantes devem preencher o formulário disponível no site, anexar o comprovativo de matrícula e o comprovativo de residência, e submeter uma carta ao “futuro eu” onde expliquem de que forma a formação universitária contribui para o seu propósito de vida e como este apoio pode ajudá-los a alcançar independência financeira.

No final da inscrição, o sistema gera automaticamente uma imagem personalizada que cada candidato deverá partilhar nas suas redes sociais com a hashtag #PorNossaConta.

As participações serão depois avaliadas por um júri composto por representantes do Grupo Mosqueteiros, que terá em conta a criatividade das cartas submetidas. Os vencedores são conhecidos e contactados pelo Grupo Mosqueteiros no dia 7 de novembro.